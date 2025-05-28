Карпин может возглавить «Динамо». Москвичи не попадут в топ-3 РПЛ в сезоне-2025/26, считают букмекеры

Главный тренер сборной России Валерий Карпин близок к назначению в «Динамо».

Московский клуб занял 5-е место в минувшем сезоне РПЛ. Букмекеры считают, что «Динамо» не попадет в топ-3 в следующем сезоне – на это дают коэффициент 1.50.

На чемпионство бело-голубых можно поставить за 11.00, на попадание в тройку – за 2.60, в топ-4 – за 1.65.

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