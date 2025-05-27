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Талалаев о совмещении Карпина: «Не лучший посыл для россиян – ждать возвращения в Европу придется чуть больше. Тренер сборной и клуба – абсолютно разные профессии»

Андрей Талалаев высказался против совмещения тренеров в клубе и сборной.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Валерий Карпин близок к назначению в «Динамо».

– Карпин и «Динамо» – реальность? Или чья‑то фантазия?

– Судя по тому, какие трансферы совершаются и обсуждаются, мне кажется, это близко.

Глебов уже [в «Динамо»], Сильянов приходит. Пошли разговоры про Осипенко и Комличенко. Хотя там есть клубы‑игроки с более серьезными финансовыми возможностями.

Если РФС даст разрешение на совмещение, это не лучший посыл для нас, россиян. Если мы четко понимаем, что нам вскоре выходить на международный уровень, то, понятно, что тренер сборной должен быть освобожден. Если будет совмещение, нам надо будет ждать возвращения в Европу и на международный уровень чуть больше, чем мы предполагаем.

Это две абсолютно разные профессии – тренер сборной и тренер клуба, – сказал главный тренер «Балтики».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoАлександр Сильянов
logoНиколай Комличенко
logoМатч ТВ
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logoДинамо Москва
logoМаксим Осипенко
logoАндрей Талалаев
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logoДанил Глебов
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