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  • Переход Мбаппе в «Реал» – лучший трансфер сезона в Европе по версии Goal. Переход Олисе в «Баварию» – на 3-м месте, Мактоминея в «Наполи» – на 4-м, Хвичи в «ПСЖ» – на 14-м
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Переход Мбаппе в «Реал» – лучший трансфер сезона в Европе по версии Goal. Переход Олисе в «Баварию» – на 3-м месте, Мактоминея в «Наполи» – на 4-м, Хвичи в «ПСЖ» – на 14-м

Goal назвал переход Килиана Мбаппе в «Реал» лучшим трансфером сезона в Европе.

Спортивный портал опубликовал рейтинг 20 лучших трансферов сезона. Первую строчку занял переход французского форварда в мадридский клуб из «ПСЖ» на правах свободного агента. 

Топ-10 выглядит так:

1. Килиан Мбаппе (в «Реал» из «ПСЖ», свободный агент);

2. Жоау Невеш (в «ПСЖ» из «Бенфики» за 59 млн фунтов);

3. Майкл Олисе (в «Баварию» из «Кристал Пэлас» за 50 млн фунтов);

4. Скотт Мактоминей (в «Наполи» из «Манчестер Юнайтед» за 26 млн фунтов);

5. Дезире Дуэ (в «ПСЖ» из «Ренна» за 42 млн фунтов);

6. Мэйсон Гринвуд (в «Марсель» из «Манчестер Юнайтед» за 27 млн фунтов);

7. Ромелу Лукаку (в «Наполи» из «Челси» за 25 млн фунтов);

8. Виктор Осимхен (в «Галатасарай» из «Наполи», аренда);

9. Серу Гирасси (в «Боруссию» из «Штутгарта» за 15 млн фунтов);

10. Матео Ретеги (в «Аталанту» из «Дженоа» за 24 млн фунтов). 

Бесплатный переход Давида Де Хеа в «Фиорентину» занял 12-е место, трансфер Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити» в «Атлетико» за 82 млн фунтов – 13-е, переход Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ» за 59 млн фунтов – 14-е, переход Антони из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис» на правах аренды – 20-е. 

Кто выиграет Лигу конференций?3652 голоса
БетисБетис
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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logoМатео Ретеги
logoбундеслига Германия
logoМайкл Олисе
logoСеру Гирасси
logoДезире Дуэ
logoБоруссия Дортмунд
logoВиктор Осимхен
logoМарсель
logoвысшая лига Турция
logoХвича Кварацхелия
logoБавария
logoРомелу Лукаку
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