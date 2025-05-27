Переход Мбаппе в «Реал» – лучший трансфер сезона в Европе по версии Goal. Переход Олисе в «Баварию» – на 3-м месте, Мактоминея в «Наполи» – на 4-м, Хвичи в «ПСЖ» – на 14-м
Спортивный портал опубликовал рейтинг 20 лучших трансферов сезона. Первую строчку занял переход французского форварда в мадридский клуб из «ПСЖ» на правах свободного агента.
Топ-10 выглядит так:
1. Килиан Мбаппе (в «Реал» из «ПСЖ», свободный агент);
2. Жоау Невеш (в «ПСЖ» из «Бенфики» за 59 млн фунтов);
3. Майкл Олисе (в «Баварию» из «Кристал Пэлас» за 50 млн фунтов);
4. Скотт Мактоминей (в «Наполи» из «Манчестер Юнайтед» за 26 млн фунтов);
5. Дезире Дуэ (в «ПСЖ» из «Ренна» за 42 млн фунтов);
6. Мэйсон Гринвуд (в «Марсель» из «Манчестер Юнайтед» за 27 млн фунтов);
7. Ромелу Лукаку (в «Наполи» из «Челси» за 25 млн фунтов);
8. Виктор Осимхен (в «Галатасарай» из «Наполи», аренда);
9. Серу Гирасси (в «Боруссию» из «Штутгарта» за 15 млн фунтов);
10. Матео Ретеги (в «Аталанту» из «Дженоа» за 24 млн фунтов).
Бесплатный переход Давида Де Хеа в «Фиорентину» занял 12-е место, трансфер Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити» в «Атлетико» за 82 млн фунтов – 13-е, переход Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ» за 59 млн фунтов – 14-е, переход Антони из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис» на правах аренды – 20-е.