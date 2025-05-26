Мбаппе, Ямаль, Рафинья, Левандовски, Беллингем и Вивиан – в сборной сезона Ла Лиги от WhoScored
В сборную сезона Ла Лиги от WhoScored попали четыре футболиста «Барселоны».
В команду были включены футболисты с самым высоким средним рейтингом на соответствующей позиции.
В состав вошли:
– вратарь: Жоан Гарсия («Эспаньол», средняя оценка – 6,94);
– защита: Андрей Рациу («Райо Вальекано», 6,9), Дани Вивиан («Атлетик», 6,97), Омар Альдерете («Хетафе», 6,91), Серджи Кардона («Вильярреал», 6,9);
– полузащита: Ламин Ямаль («Барселона», 8,01), Педри («Барселона», 7,16), Джуд Беллингем («Реал», 7,27), Рафинья Диас («Барселона», 7,62);
– нападение: Роберт Левандовски («Барселона», 7,27), Килиан Мбаппе («Реал», 7,75).
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
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