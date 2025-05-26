Мбаппе, Ямаль, Рафинья, Левандовски, Беллингем и Вивиан – в сборной сезона Ла Лиги от WhoScored

В сборную сезона Ла Лиги от WhoScored попали четыре футболиста «Барселоны».

В команду были включены футболисты с самым высоким средним рейтингом на соответствующей позиции. В состав вошли: – вратарь : Жоан Гарсия («Эспаньол », средняя оценка – 6,94); – защита : Андрей Рациу («Райо Вальекано », 6,9), Дани Вивиан («Атлетик», 6,97), Омар Альдерете («Хетафе», 6,91), Серджи Кардона («Вильярреал», 6,9); – полузащита : Ламин Ямаль («Барселона», 8,01), Педри («Барселона», 7,16), Джуд Беллингем («Реал», 7,27), Рафинья Диас («Барселона», 7,62); – нападение : Роберт Левандовски («Барселона», 7,27), Килиан Мбаппе («Реал», 7,75).