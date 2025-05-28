«Реал» может перехватить Субименди у «Арсенала». «Канониры» договорились заплатить 60 млн евро за хавбека «Сосьедада»

«Реал» может подписать хавбека «Сосьедада» Мартина Субименди.

По данным COPE, Хаби Алонсо ищут варианты усиления состава после ухода Луки Модрича.

Одним из вариантов может стать 26-летний полузащитник «Сосьедада ».

Ранее сообщалось , что «Арсенал » договорился о трансфере Субименди и заплатит 60 млн евро.

В текущем сезоне Ла Лиги 26-летний хавбек провел 32 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .