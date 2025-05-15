«ПСЖ» хочет купить Гирасси у «Дортмунда». Отступные в 70 млн евро предусмотрены только для «Реала», «Барсы», «МЮ», «Сити», «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала» (Bild)
«ПСЖ» хочет купить Серу Гирасси у «Боруссии» Дортмунд.
По информации Bild, главный тренер парижан Луис Энрике считает 29-летнего форварда приоритетной целью клуба в предстоящее трансферное окно.
Отмечается, что в соглашении Гирасси предусмотрены отступные в размере 70 миллионов евро, но только для нескольких клубов: «Реала», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала».
Нападающий не требует трансфер и готов остаться в «Боруссии», поскольку он перешел из «Штутгарта» только прошлым летом.
В текущем сезоне Гирасси провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 6 результативных передач.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Get Football News France
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