«ПСЖ» хочет купить Гирасси у «Дортмунда». Отступные в 70 млн евро предусмотрены только для «Реала», «Барсы», «МЮ», «Сити», «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала» (Bild)

«ПСЖ» хочет купить Серу Гирасси у «Боруссии» Дортмунд.

По информации Bild, главный тренер парижан Луис Энрике считает 29-летнего форварда приоритетной целью клуба в предстоящее трансферное окно.

Отмечается, что в соглашении Гирасси предусмотрены отступные в размере 70 миллионов евро, но только для нескольких клубов: «Реала», «Барселоны», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала».

Нападающий не требует трансфер и готов остаться в «Боруссии », поскольку он перешел из «Штутгарта» только прошлым летом.

В текущем сезоне Гирасси провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 6 результативных передач.