«Арсенал» заплатит «Сосьедаду» за Субименди 60 млн евро отступных

«Арсенал» выплатит отступные Мартина Субименди.

Ранее стало известно , что лондонский клуб договорился о трансфере полузащитника «Реал Сосьедад».

По информации Фабрицио Романо, скоро «канониры» предпримут официальные шаги, чтобы активировать пункт об отступных в размере 60 млн евро. Игрок подпишет долгосрочный контракт.

В текущем сезоне Ла Лиги 26-летний хавбек провел 32 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .