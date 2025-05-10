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«Арсенал» заплатит «Сосьедаду» за Субименди 60 млн евро отступных

«Арсенал» выплатит отступные Мартина Субименди.

Ранее стало известно, что лондонский клуб договорился о трансфере полузащитника «Реал Сосьедад». 

По информации Фабрицио Романо, скоро «канониры» предпримут официальные шаги, чтобы активировать пункт об отступных в размере 60 млн евро. Игрок подпишет долгосрочный контракт. 

В текущем сезоне Ла Лиги 26-летний хавбек провел 32 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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