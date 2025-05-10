«Арсенал» заплатит «Сосьедаду» за Субименди 60 млн евро отступных
«Арсенал» выплатит отступные Мартина Субименди.
Ранее стало известно, что лондонский клуб договорился о трансфере полузащитника «Реал Сосьедад».
По информации Фабрицио Романо, скоро «канониры» предпримут официальные шаги, чтобы активировать пункт об отступных в размере 60 млн евро. Игрок подпишет долгосрочный контракт.
В текущем сезоне Ла Лиги 26-летний хавбек провел 32 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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