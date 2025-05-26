Ямаль, Кубарси, Нико Уильямс, Хейсен, Фермин, Мерино, Кукурелья, Мората, Иско – в составе Испании на финал четырех в Лиге наций
Испания сыграет с Францией в полуфинале Лиги наций 5 июня. Победитель 8-го разыграет трофей с сильнейшим в паре Германия – Португалия.
В заявку испанской команды попали 26 человек.
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»);
Защита: Педро Порро («Тоттенхэм»), Оскар Мингеса («Сельта»), Робен Ле Норман («Атлетико»), Пау Кубарси («Барселона»), Дин Хейсен («Борнмут» – «Реал»), Алекс Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»), Дани Вивиан («Атлетик»);
Полузащита: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Микель Мерино («Арсенал»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Педри, Фермин Лопес, Гави (все трое – «Барселона»); Иско («Бетис»).
Нападение: Альваро Мората («Галатасарай»), Ламин Ямаль, Дани Ольмо (оба – «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Вильярреал»), Саму Агехова («Порту»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»).