Ямаль, Кубарси, Нико Уильямс, Хейсен, Фермин, Мерино, Кукурелья, Мората, Иско – в составе Испании на финал четырех в Лиге наций

Сборная Испании опубликовала заявку на финал четырех.

Испания сыграет с Францией в полуфинале Лиги наций 5 июня. Победитель 8-го разыграет трофей с сильнейшим в паре Германия – Португалия.

В заявку испанской команды попали 26 человек.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»);

Защита: Педро Порро («Тоттенхэм »), Оскар Мингеса («Сельта »), Робен Ле Норман («Атлетико »), Пау Кубарси («Барселона»), Дин Хейсен («Борнмут » – «Реал»), Алекс Гримальдо («Байер »), Марк Кукурелья («Челси »), Дани Вивиан («Атлетик»);

Полузащита: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ »), Микель Мерино («Арсенал »), Алекс Баэна («Вильярреал»), Педри , Фермин Лопес , Гави (все трое – «Барселона»); Иско («Бетис »).

Нападение : Альваро Мората («Галатасарай »), Ламин Ямаль , Дани Ольмо (оба – «Барселона »), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Вильярреал »), Саму Агехова («Порту»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад »).