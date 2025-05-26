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Ямаль, Кубарси, Нико Уильямс, Хейсен, Фермин, Мерино, Кукурелья, Мората, Иско – в составе Испании на финал четырех в Лиге наций

Сборная Испании опубликовала заявку на финал четырех.

Испания сыграет с Францией в полуфинале Лиги наций 5 июня. Победитель 8-го разыграет трофей с сильнейшим в паре Германия – Португалия.

В заявку испанской команды попали 26 человек.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»);

Защита: Педро ПорроТоттенхэм»), Оскар МингесаСельта»), Робен Ле НорманАтлетико»), Пау Кубарси («Барселона»), Дин ХейсенБорнмут» – «Реал»), Алекс ГримальдоБайер»), Марк КукурельяЧелси»), Дани Вивиан («Атлетик»);

Полузащита: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Фабиан РуисПСЖ»), Микель МериноАрсенал»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Педри, Фермин Лопес, Гави (все трое – «Барселона»); ИскоБетис»).

Нападение: Альваро МоратаГалатасарай»), Ламин Ямаль, Дани Ольмо (оба – «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми ПиноВильярреал»), Саму Агехова («Порту»), Микель ОйарсабальРеал Сосьедад»).

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Федерации футбола Испании
logoЛа Лига
logoДавид Райя
logoУнаи Симон
logoАлекс Ремиро
logoТоттенхэм
logoСельта
logoОскар Мингеса
logoПедро Порро
logoАтлетико
logoБорнмут
logoПау Кубарси
logoАлекс Гримальдо
logoДин Хейсен
logoЧелси
logoБайер
logoМарк Кукурелья
logoДани Вивиан
logoАрсенал
logoПСЖ
logoФабиан Руис
logoМикель Мерино
logoМартин Субименди
logoПедри
logoГави
logoИско
logoФермин Лопес
logoАлекс Баэна
logoЛамин Ямаль
logoАльваро Мората
logoГалатасарай
logoБетис
logoБарселона
logoДани Ольмо
logoЙереми Пино
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