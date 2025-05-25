Гарначо не попал в заявку «МЮ» на матч с «Астон Виллой». Клуб хочет продать игрока

Алехандро Гарначо не попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на последний матч сезона.

20-летний атакующий полузащитник из Аргентины не включен тренером Рубеном Аморимом в стартовый состав на домашнюю игру 38-го тура АПЛ против «Астон Виллы ». Не попал он и в запас.

Журналист Бен Джейкобс утверждает , что «Юнайтед » хочет продать футболиста.

Сегодня девушка Гарначо, Ева Гарсия, выложила в соцсетях форму манчестерского клуба с подписью: «Последний матч».

Ранее Аморим сказал Гарначо искать новую команду . Вингер был недоволен тренером «МЮ» после проигранного финала Лиги Европы.

«МЮ» после провального сезона: что дальше