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Гарначо не попал в заявку «МЮ» на матч с «Астон Виллой». Клуб хочет продать игрока

Алехандро Гарначо не попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на последний матч сезона.

20-летний атакующий полузащитник из Аргентины не включен тренером Рубеном Аморимом в стартовый состав на домашнюю игру 38-го тура АПЛ против «Астон Виллы». Не попал он и в запас.

Журналист Бен Джейкобс утверждает, что «Юнайтед» хочет продать футболиста.

Сегодня девушка Гарначо, Ева Гарсия, выложила в соцсетях форму манчестерского клуба с подписью: «Последний матч».

Ранее Аморим сказал Гарначо искать новую команду. Вингер был недоволен тренером «МЮ» после проигранного финала Лиги Европы.

«МЮ» после провального сезона: что дальше

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Манчестер Юнайтед» в X
logoАлехандро Гарначо
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