Гарначо не попал в заявку «МЮ» на матч с «Астон Виллой». Клуб хочет продать игрока
Алехандро Гарначо не попал в заявку «Манчестер Юнайтед» на последний матч сезона.
20-летний атакующий полузащитник из Аргентины не включен тренером Рубеном Аморимом в стартовый состав на домашнюю игру 38-го тура АПЛ против «Астон Виллы». Не попал он и в запас.
Журналист Бен Джейкобс утверждает, что «Юнайтед» хочет продать футболиста.
Сегодня девушка Гарначо, Ева Гарсия, выложила в соцсетях форму манчестерского клуба с подписью: «Последний матч».
Ранее Аморим сказал Гарначо искать новую команду. Вингер был недоволен тренером «МЮ» после проигранного финала Лиги Европы.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Манчестер Юнайтед» в X
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