Аморим про «МЮ»: «Некоторым это трудно понять, но мы прибавляем как команда. В некоторых матчах не могли забить – это сказывалось»

Рубен Аморим считает, что Манчестер Юнайтед становится лучше как команда.

В завершившемся сезона АПЛ команда расположилась на 15-й позиции в таблице.

«Очень сложный сезон без титулов. Это большой клуб, который жив и меняется.

Некоторым людям это трудно понять и увидеть, но я думаю, что мы прибавляем как команда. Сказывалось то, что в некоторых матчах мы не могли забить.

Если выделить позитив, то отметил бы чувство единения с болельщиками – это начало чего-то другого», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим .