Аморим про «МЮ»: «Некоторым это трудно понять, но мы прибавляем как команда. В некоторых матчах не могли забить – это сказывалось»
Рубен Аморим считает, что Манчестер Юнайтед становится лучше как команда.
В завершившемся сезона АПЛ команда расположилась на 15-й позиции в таблице.
«Очень сложный сезон без титулов. Это большой клуб, который жив и меняется.
Некоторым людям это трудно понять и увидеть, но я думаю, что мы прибавляем как команда. Сказывалось то, что в некоторых матчах мы не могли забить.
Если выделить позитив, то отметил бы чувство единения с болельщиками – это начало чего-то другого», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Manchester Evening News
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