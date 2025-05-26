«Реал», «Барселона», «Ман Сити», «Челси», «ПСЖ», «Бавария» и «Боруссия» – в 1-й корзине ЛЧ-2025/26. «Тоттенхэм» и ПСВ могут попасть во 2-ю корзину к «Арсеналу», «Байеру» и «Юве»

Определен состав первой корзины следующего розыгрыша ЛЧ.

ESPN сообщает, при жеребьевке общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 в первую корзину попадут «Реал », «Манчестер Сити», «Бавария », «Ливерпуль », «ПСЖ », «Интер », «Челси », «Боруссия » Дортмунд и «Барселона ».

Отмечается, что в первую корзину попадет победитель Лиги чемпионов и 8 клубов с лучшими результатами в Европе за последние 5 лет. «Барселона» окажется в этой группе, так как «Рома», занимающая 9-е место в рейтинге, не смогла квалифицироваться в ЛЧ по итогам сезона, заняв 5-е место в Серии А.

Во вторую корзину попадут «Арсенал », «Байер», «Атлетико », «Аталанта», «Вильярреал», «Ювентус» и «Айнтрахт». В случае прохождения квалификации в ней также могут оказаться «Бенфика», «Брюгге», «Рейнджерс» и «Шахтер».

Состав 3-й и 4-й корзин будет зависеть от результатов квалификационных раундов. Вероятнее всего, в третью корзину попадут «Аякс», «Наполи», «Спортинг», «Олимпиакос», «Славия» и «Марсель». При этом «Тоттенхэм» и ПСВ могут оказаться как в 3-й, так и во 2-й корзине.

«Селтик», «Монако», «Атлетик» и «Ньюкасл», скорее всего, окажутся в четвертой корзине.

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 состоится 28 августа.