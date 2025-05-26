  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал», «Барселона», «Ман Сити», «Челси», «ПСЖ», «Бавария» и «Боруссия» – в 1-й корзине ЛЧ-2025/26. «Тоттенхэм» и ПСВ могут попасть во 2-ю корзину к «Арсеналу», «Байеру» и «Юве»
31

«Реал», «Барселона», «Ман Сити», «Челси», «ПСЖ», «Бавария» и «Боруссия» – в 1-й корзине ЛЧ-2025/26. «Тоттенхэм» и ПСВ могут попасть во 2-ю корзину к «Арсеналу», «Байеру» и «Юве»

Определен состав первой корзины следующего розыгрыша ЛЧ.

ESPN сообщает, при жеребьевке общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 в первую корзину попадут «Реал»,  «Манчестер Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Интер», «Челси», «Боруссия» Дортмунд и «Барселона».

Отмечается, что в первую корзину попадет победитель Лиги чемпионов и 8 клубов с лучшими результатами в Европе за последние 5 лет. «Барселона» окажется в этой группе, так как «Рома», занимающая 9-е место в рейтинге, не смогла квалифицироваться в ЛЧ по итогам сезона, заняв 5-е место в Серии А.

Во вторую корзину попадут «Арсенал», «Байер», «Атлетико», «Аталанта», «Вильярреал», «Ювентус» и «Айнтрахт». В случае прохождения квалификации в ней также могут оказаться «Бенфика», «Брюгге», «Рейнджерс» и «Шахтер».

Состав 3-й и 4-й корзин будет зависеть от результатов квалификационных раундов. Вероятнее всего, в третью корзину попадут «Аякс», «Наполи», «Спортинг», «Олимпиакос», «Славия» и «Марсель». При этом «Тоттенхэм» и ПСВ могут оказаться как в 3-й, так и во 2-й корзине.

«Селтик», «Монако», «Атлетик» и «Ньюкасл», скорее всего, окажутся в четвертой корзине.

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 состоится 28 августа.

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57620 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoТоттенхэм
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoСелтик
logoБарселона
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoОлимпиакос
logoвысшая лига Португалия
logoРейнджерс
logoвысшая лига Греция
logoАякс
logoЧелси
logoлига 1 Франция
logoвысшая лига Бельгия
logoБенфика
logoАталанта
logoвысшая лига Чехия
logoБоруссия Дортмунд
logoвысшая лига Нидерланды
logoИнтер
logoЧемпионат Украины по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoСпортинг
logoСлавия Прага
logoАйнтрахт Франкфурт
logoБайер
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoПСВ
logoсерия А Италия
logoМарсель
logoЛиверпуль
logoНаполи
logoНьюкасл
logoВильярреал
logoШахтер
logoАтлетик
logoБавария
logoЮвентус
logoвысшая лига Шотландия
logoБрюгге
logoМонако
logoАрсенал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
У Ямаля самый высокий средний балл от WhoScored в топ-лигах Европы. Мбаппе – 2-й, Кейн – 4-й
312 минут назад
«Барселона» и Касадо обсуждают продление контракта до 2030 года
14 минут назад
Жозе Моуринью: «У меня 2 финала еврокубков за 7 лет. Иначе говоря, у меня за 7 лет больше еврокубковых финалов, чем у турецкого футбола – за всю историю»
1524 минуты назад
Семак о «Зените»: «Серия чемпионств не может продолжаться бесконечно. Поражения – часть работы. Переживания от неудачи есть, но это спорт»
533 минуты назад
Подозреваемый в наезде во время парада «Ливерпуля» – 53-летний белый местный житель
1143 минуты назад
Роналду после завершения сезона в Саудовской Аравии: «Эта глава окончена. История все еще пишется»
2853 минуты назад
«Хайденхайм» остался в Бундеслиге, обыграв «Эльферсберг» в ответном переходном матче. Сиенза забил на 90+5 победный гол
12сегодня, 20:35
Бруну создал 91 момент в АПЛ – больше всех. Доку стал лучшим по обводкам, Кайседо – по возвратам мяча
14сегодня, 20:27
Де ла Фуэнте о «Золотом мяче» для Ямаля: «Не знаю, когда Ламин выиграет его, но он обязательно выиграет... И даже сделает это снова. Самое главное, что он работает и совершенствуется»
8сегодня, 20:24
«Аль-Наср» стал 3-м в саудовской лиге – это худший результат при Роналду. Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата
66сегодня, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Джеррард о том, что не бил пенальти в финале ЛЧ-2005: «Я чуть было не наложил в штаны, пока ждал своей очереди. Я не хотел, чтобы вся слава досталась мне, и не стал бы ничего менять»
128 минут назад
Трент заплакал во время парада «Ливерпуля». Собослаи и Салах утешали защитника, покидающего клуб
3сегодня, 20:40
Бартон отредактировал твит о ДТП на параде «Ливерпуля». Изначально он написал: «Все мы знаем, что это было»
8сегодня, 20:40
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Фатеху», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Дамак», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Кадисию» Обамеянга
10сегодня, 20:12
Анчелотти о невызове Неймара в сборную Бразилии: «У него недавно была травма, но мы рассчитываем на него. Все знают, что он очень важный игрок и всегда им будет»
4сегодня, 20:08
Гурцкая о «Ростове»: «Слухи о том, что руководство покидает клуб, сильно преувеличены. Губернатор области понял, что сейчас отдать команду в другие руки рискованно со спортивной точки зрения»
9сегодня, 19:48
Личка, Федотов, Тихонов или Артига могут возглавить «Торпедо» в случае отставки Кононова. Клуб вышел в РПЛ (Metaratings)
12сегодня, 19:28
Гурцкая о Вильягре: «Не выходит на поле, не тренируется с командой. Я даже не слышал, чтобы привозили такого игрока. Как будто оба трансфера ЦСКА – в молоко. Потратить 8 млн и не усилиться...»
26сегодня, 18:38
Тен Хаг о «Байере»: «Хочу побеждать за счет доминирующего, привлекательного футбола»
15сегодня, 18:27
32-летний Брызгалов завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Факела»
11сегодня, 18:24