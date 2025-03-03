Букмекеры открыли линию на клуб Криштиану Роналду в следующем сезоне.

После заключительного матча сезона за «Аль-Наср» португалец написал : «Эта глава окончена». Друг футболиста Эду Агирре позже заявил, что нападающий не продлил контракт с саудовским клубом.

Букмекеры дают лишь 20% на то, что Роналду начнет следующий сезон в «Аль-Насре».

«Спортинг» (4.00) – самый вероятный следующий клуб Криштиану. Вторым у букмекеров идет «Интер Майами» (7.00), за который выступает Лионель Месси, топ-3 замыкает «Лас-Анджелес» (8.00).

Клуб Криштиану Роналду в следующем сезоне:

1. «Спортинг» – 4.00

2. «Аль-Наср» – 5.00

3. «Интер Майами» – 7.00

4. «Лос-Анджелес» – 8.00

5. «Наполи» – 15.00

6. «Реал» – 21.00

7-8. «Манчестер Юнайтед» – 26.00

7-8. «ПСЖ» – 26.00

9. «Ювентус» – 29.00

10. «Ньюкасл» – 41.00

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис