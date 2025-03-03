Роналду перейдет в «Спортинг», считают букмекеры. «Интер Майами» Месси – в топ-3 претендентов на Криштиану
Букмекеры открыли линию на клуб Криштиану Роналду в следующем сезоне.
После заключительного матча сезона за «Аль-Наср» португалец написал: «Эта глава окончена». Друг футболиста Эду Агирре позже заявил, что нападающий не продлил контракт с саудовским клубом.
Букмекеры дают лишь 20% на то, что Роналду начнет следующий сезон в «Аль-Насре».
«Спортинг» (4.00) – самый вероятный следующий клуб Криштиану. Вторым у букмекеров идет «Интер Майами» (7.00), за который выступает Лионель Месси, топ-3 замыкает «Лас-Анджелес» (8.00).
Клуб Криштиану Роналду в следующем сезоне:
1. «Спортинг» – 4.00
2. «Аль-Наср» – 5.00
3. «Интер Майами» – 7.00
4. «Лос-Анджелес» – 8.00
5. «Наполи» – 15.00
6. «Реал» – 21.00
7-8. «Манчестер Юнайтед» – 26.00
7-8. «ПСЖ» – 26.00
9. «Ювентус» – 29.00
10. «Ньюкасл» – 41.00
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