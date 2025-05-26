Мусаев, Николич, Семак, Станкович, Карпин, Личка и Галактионов претендуют на победу в номинации «Лучший тренер» премии Winline Герои РПЛ
Определены претенденты на приз лучшему тренеру сезона в Мир РПЛ.
На победу в номинации «Лучший тренер» премии Winline Герои РПЛ претендуют 10 специалистов, пять из которых пройдут в следующий раунд отбора – их определит голоование журналистов и блогеров.
В следующий раунд автоматически пройдут Мурад Мусаев («Краснодар») и Марко Николич (ЦСКА), по два раза выигравшие награду лучшему тренеру месяца.
Также в число претендентов вошли Сергей Семак («Зенит»), Деян Станкович («Спартак»), Валерий Карпин (возглавлял «Ростов»), Заур Тедеев («Акрон»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Рашид Рахимов («Рубин»), Марцел Личка (возглавлял «Динамо» Москва) и Хасанби Биджиев («Динамо» Махачкала).
Финалисты премии будут определены голосованием болельщиков, которое стартует 2 июня.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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