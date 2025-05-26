Мусаев, Николич, Семак, Станкович, Карпин, Личка и Галактионов претендуют на победу в номинации «Лучший тренер» премии Winline Герои РПЛ

Определены претенденты на приз лучшему тренеру сезона в Мир РПЛ.

На победу в номинации «Лучший тренер» премии Winline Герои РПЛ претендуют 10 специалистов, пять из которых пройдут в следующий раунд отбора – их определит голоование журналистов и блогеров.

В следующий раунд автоматически пройдут Мурад Мусаев («Краснодар») и Марко Николич (ЦСКА), по два раза выигравшие награду лучшему тренеру месяца.

Также в число претендентов вошли Сергей Семак («Зенит»), Деян Станкович («Спартак»), Валерий Карпин (возглавлял «Ростов»), Заур Тедеев («Акрон»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Рашид Рахимов («Рубин»), Марцел Личка (возглавлял «Динамо» Москва) и Хасанби Биджиев («Динамо» Махачкала).

Финалисты премии будут определены голосованием болельщиков, которое стартует 2 июня.