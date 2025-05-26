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Агкацев, Акинфеев, Дуглас Сантос, Роша, Бабич, Глушенков, Бителло, Угальде и Заболотный – в лонг-листе премии Winline Герои РПЛ

Опубликован лонг-лист премии лучшему игроку Мир РПЛ в сезоне-2024/25.

Сегодня стартует первый этап отбора премии Winline Герои РПЛ, на котором журналисты и блогеры выберут 30 человек для шорт-листа премии. Футболисты, получавшие приз «Игрок месяца» (их имена выделены – Спортс’‘), попадут в следующий раунд автоматически.

В лонг-лист вошли 100 футболистов.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив»), Андрей Лунев («Динамо»), Евгений Ставер («Рубин»), Никита Кокарев («Химки»), Никита Медведев («Пари НН»), Гиорги Шелия «(Ахмат»).

Защитники: Дуглас Сантос, Страхиня Эракович, Густаво Мантуан, Нино (все – «Зенит»), Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Сергей Петров (все – «Краснодар»), Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Данил Круговой, Мойзес (все – ЦСКА), Дмитрий Кабутов, Илья Рожков, Егор Тесленко, Игор Вуячич (все – «Рубин»), Александр Сильянов, Жерзино Ньямси, Сесар Монтес (все – «Локомотив»), Срджан Бабич, Даниил Денисов, Олег Рябчук (все – «Спартак»), Надер Гандри, Арсен Адамов (оба – «Ахмат»), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – «Ростов»), Идар Шумахов, Валентин Пальцев (оба – «Динамо» Махачкала), Константин Савичев («Акрон»), Фабиан Бальбуэна («Динамо»).

Полузащитники: Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Данил Фомин, Бителло (все – «Динамо»), Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Кевин Ленини (все – «Краснодар»), Сергей Бабкин, Иван Олейников, Фернандо Костанца (все – «Крылья Советов»), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Артем Карпукас (все – «Локомотив»), Наиль Умяров, Эсекиэль Барко, Кристофер Мартинс Перейра (все – «Спартак»), Вильмар Барриос, Максим Глушенков, Вендел (все – «Зенит»), Стефан Лончар, Алекса Джурасович (оба – «Акрон»), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА), Никита Глушков («Динамо» Махачкала), Иван Башич («Оренбург»), Иван Комаров («Ростов»), Иву Угочукву («Рубин»), Лукас Вера («Химки»).

Нападающие: Муми Нгамале, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (все – «Динамо»), Матео Кассьерра, Андрей Мостовой, Лусиано Гонду (все – «Зенит»), Виктор Са, Джон Кордоба, Жоау Батчи (все – «Краснодар»), Дмитрий Воробьев, Сергей Пиняев, Илья Самошников (все – «Локомотив»), Манфред Угальде, Маркиньос, Тео Бонгонда (все – «Спартак»), Максим Самородов, Лечи Садулаев (оба – «Ахмат»), Роналдо, Николай Комличенко (оба – «Ростов»), Тамерлан Мусаев, Аббосбек Файзуллаев (оба – ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Хуан Боселли («Пари НН»), Мирлинд Даку («Рубин»), Антон Заболотный («Химки»), Артем Дзюба («Акрон»).

Со 2 по 15 июня голосованием болельщиков будут определены финалисты премии. Обладателя приза лучшему игроку сезона определит комиссия в период с 18 по 24 июня. Все игроки из лонг-листа участвуют в голосовании за лучших в своих амплуа.

Победители премии будут объявлены 27 июня в Центре Кино «Мосфильм».

Кто выиграет Лигу конференций?3585 голосов
БетисБетис
ЧелсиЧелси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
рейтинги
logoпремьер-лига Россия
logoИгор Вуячич
logoДаниил Фомин
logoМойзес Барбоза
logoНино Мота
logoХуан Мануэль Боселли
logoСергей Бабкин
logoВиктор Са
logoФернандо Костанца
logoАрсен Адамов
logoСергей Петров
logoКраснодар
logoКристофер Мартинс Перейра
logoИлья Вахания
logoДмитрий Воробьев
logoНадер Гандри
logoДинамо Махачкала
logoКонстантин Савичев
logoИлья Самошников
logoРубин
logoХорхе Карраскаль
logoНаиль Умяров
logoНикита Медведев
logoДиего Энрике Коста
logoСрджан Бабич
logoМатвей Кисляк
logoАртем Карпукас
logoИгорь Дивеев
logoИван Сергеев
logoЭсекиэль Барко
logoДмитрий Баринов
logoДинамо Москва
logoИван Комаров
logoСесар Монтес
logoВитор Тормена
logoИван Башич
logoНикита Кривцов
logoЕвгений Латышонок
logoАндрей Мостовой
logoЕвгений Ставер
logoКевин Ленини
logoЗенит
logoРоналдо дос Сантос
logoВиллиан Роша
logoЖоау Батчи
logoВендел
logoХимки
logoИлья Лантратов
logoТео Бонгонда
logoДуглас Сантос
logoСергей Пиняев
logoСтрахиня Эракович
logoГуставо Мантуан
logoИгорь Акинфеев
logoСтанислав Агкацев
logoОренбург
logoЛукас Вера I
logoНикита Глушков
logoУгочукву Иву
logoАндрей Лунев
logoАлександр Черников
logoЛусиано Гонду
logoЖерзино Ньямси
logoИван Олейников
logoАнтон Заболотный
logoЕгор Тесленко
logoНиколай Комличенко
logoДжон Кордоба
logoРостов
logoИлья Рожков
logoИдар Шумахов
logoКонстантин Тюкавин
logoАкрон
logoЛечи Садулаев
logoМаркиньос Коста
logoНикита Кокарев
logoМатео Кассьерра
logoФабиан Бальбуэна
logoАртем Дзюба
logoАлександр Сильянов
logoЛукас Оласа
logoИван Обляков
logoБителло
logoМаксим Глушенков
logoДмитрий Кабутов
logoКрылья Советов
logoДаниил Денисов
logoАхмат
logoТамерлан Мусаев
logoЯрослав Гладышев
logoЭдуард Сперцян
logoМирлинд Даку
logoМуми Нгамале
logoАббосбек Файзуллаев
logoВильмар Барриос
logoАлексей Батраков
logoСтефан Лончар
logoГиорги Шелия
logoСпартак
logoЛокомотив
logoМаксим Самородов
logoПари НН
logoЛуис Чавес
logoДанил Круговой
logoМанфред Угальде
logoОлег Рябчук
logoМаксим Осипенко
logoАлександр Максименко
logoВалентин Пальцев
logoАлекса Джурасович
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