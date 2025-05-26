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Индзаги о финале ЛЧ с «ПСЖ»: «Это отличная команда, как «Бавария», «Барса», «Ман Сити», «Арсенал». «Интеру» не хватает последнего шага, организация и дух помогут нам»

Симоне Индзаги поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«Интер» сыграет с «ПСЖ» 31 мая в Мюнхене.

– Какие эмоции вы испытываете после выхода во второй финал Лиги чемпионов за три года?

– Прошло два года с последней пресс-конференции перед финалом, и я все еще очень эмоционален. Мы достигли большой, красивой цели, провели отличные игры, но все мы, начиная с игроков, знаем, что не хватает последнего шага, чтобы воплотить мечту в реальность, войти в историю.

С сегодняшнего дня мы будем готовиться. Мы закончили чемпионат два дня назад, он оставил нам что-то, что можно вспомнить. Нормально, что и я, и футболисты переживаем.

Но это правильно – поздравить «Наполи» с титулом. В этом чемпионате была борьба очко в очко, и, к сожалению, я знаю, что в футболе нужно уметь проигрывать и побеждать.

Говорить о других вещах сейчас здесь было бы неправильно, и я бы принизил этим путь, проделанный другой командой. Я прошу вас не заставлять меня говорить о чем-то другом, с сегодняшнего дня я буду говорить исключительно о том, что произойдет в субботу в Мюнхене.

Мы подготовимся к финалу наилучшим образом, мы сосредоточены и знаем, с каким противником нам придется столкнуться.

– Что будет главным в этом матче?

– Наши сердца сыграют решающую роль. Эта команда всегда демонстрировала это на поле, и как тренер я горжусь тем, что возглавляю такую группу игроков.

Мы знаем, что нам предстоит столкнуться с отличным соперником, как это было с «Баварией», «Барселоной» и всеми остальными. Мы знаем, что в определенные моменты нам придется пострадать, как настоящей и организованной команде, которая уже играла в финале Лиги чемпионов, и нам нужно будет справляться.

«Интер» сыграет против команды, которая, как и мы, проиграла финал ЛЧ не так давно, но мы одни из немногих, кто сыграет два финала в течение нескольких лет.

– С «ПСЖ» играть сложнее, чем с «Барселоной»?

– Это великолепная команда с великолепными игроками. У них очень сильные и классные футболисты и тренер, которого я очень уважаю, который дал очень четкие игровые принципы, который играл в финалах Лиги чемпионов.

Мы знаем, что нас ждет, будем готовиться, чтобы быть в лучшей форме, зная, что для победы потребуется показать великий «Интер».

– В чем разница между играми с «Баварией», «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен»?

– Это все выдающиеся команды, как «Интер», «Арсенал» или «Манчестер Сити». Ничего не изменится, нам будет противостоять команда отличного качества с очень большим составом.

Однако им тоже придется смотреть на «Интер», который вышел в финал, пройдя большой путь. Мы знаем, что у нас был отличный сезон. Эпизоды все решат.

– «Манчестер Сити» был фаворитом перед финалом ЛЧ-2023, но поле разницы не было видно. Как справиться с тем, что предпочтение снова отдают вашему сопернику?

– Организация и дух помогут нам. Когда вы выходите в финал, знаете, что там вас ждет потрясающий соперник – был «Ман Сити», теперь – «ПСЖ».

В финале нет возможности все переиграть, как это бывает на групповом этапе или в двухматчевом противостоянии в плей-офф. Нам понадобятся все компоненты, которые команда уже показывала, – сказал главный тренер «Интера» Индзаги.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TuttoMercatoWeb
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