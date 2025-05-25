Кассано об Индзаги: «Катастрофа, «Интер» спустил скудетто в унитаз. Объясните мне, почему они 3 раза не выиграли чемпионат за 4 последних года»

Антонио Кассано в очередной раз раскритиковал тренера «Интера» Симоне Индзаги.

Миланский клуб занял второе место в Серии А, отстав от «Наполи » на одно очко. «Интер» сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

«Интер» спустил скудетто в унитаз.



Мы всегда говорили об этом – у «Интера» 22 игрока стартового состава. Если убрать 11 стартовых игроков «Интера» и всех остальных команд и добавить еще по 11, то «Интер» все равно будет сильнейшим.

«Интер» должен был стать чемпионом и в этом году, но вместо этого уже третья осечка за четыре последних года. Вся заслуга принадлежит «Наполи» и его тренеру [Антонио Конте ].

Но кто-то должен объяснить мне кое-что про Индзаги. За четыре сезона в «Интере» он набирал все меньше и меньше очков во второй половине сезона. Кто-то должен мне объяснить, почему «Интер» три раза проиграл чемпионат. Индзаги выиграл только один раз и лидировал с преимуществом в несколько очков.

Виноваты сам «Интер» и его тренер – это просто катастрофа. Индзаги не смог создать существенно более сильную команду», – сказал бывший нападающий «Интера » и «Милана» в эфире Viva el Futbol.

Кассано об Индзаги: «Дерьмовый сезон, даже если «Интер» выиграет ЛЧ. Кубок брал и Ди Маттео, а после этого больше не тренировал»