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Кассано об Индзаги: «Катастрофа, «Интер» спустил скудетто в унитаз. Объясните мне, почему они 3 раза не выиграли чемпионат за 4 последних года»

Антонио Кассано в очередной раз раскритиковал тренера «Интера» Симоне Индзаги.

Миланский клуб занял второе место в Серии А, отстав от «Наполи» на одно очко. «Интер» сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

«Интер» спустил скудетто в унитаз.
 
Мы всегда говорили об этом – у «Интера» 22 игрока стартового состава. Если убрать 11 стартовых игроков «Интера» и всех остальных команд и добавить еще по 11, то «Интер» все равно будет сильнейшим.

«Интер» должен был стать чемпионом и в этом году, но вместо этого уже третья осечка за четыре последних года. Вся заслуга принадлежит «Наполи» и его тренеру [Антонио Конте].

Но кто-то должен объяснить мне кое-что про Индзаги. За четыре сезона в «Интере» он набирал все меньше и меньше очков во второй половине сезона. Кто-то должен мне объяснить, почему «Интер» три раза проиграл чемпионат. Индзаги выиграл только один раз и лидировал с преимуществом в несколько очков. 

Виноваты сам «Интер» и его тренер – это просто катастрофа. Индзаги не смог создать существенно более сильную команду», – сказал бывший нападающий «Интера» и «Милана» в эфире Viva el Futbol.

Кассано об Индзаги: «Дерьмовый сезон, даже если «Интер» выиграет ЛЧ. Кубок брал и Ди Маттео, а после этого больше не тренировал»

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TuttoMercatoWeb
logoАнтонио Кассано
logoСимоне Индзаги
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoАнтонио Конте
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