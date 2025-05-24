Фаны «Наполи» показали баннер с Конте, держащим на цепи пса с головой Индзаги, на игре с «Кальяри»
Фаны «Наполи» показали баннер с Антонио Конте, держащим на цепи пса с головой Симоне Индзаги.
Это случилось во время домашнего матча заключительного тура Серии А с «Кальяри» (2:0). Неаполитанцы опередили на одно очко в таблице «Интер», который возглавляет Индзаги.
Год назад во время чемпионского парада «Интера» защитник «нерадзурри» Дензел Думфрис показал плакат, на котором он держит собаку с головой защитника «Милана» Тео Эрнандеса на поводке.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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