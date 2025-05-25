Фанаты «Зенита» скандировали «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак», #####» на матче легенд

Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительную кричалки в адрес «Спартака».

Случилось это сегодня в Санкт-Петербурге во время матча легенд, посвященного столетию клуба, где сыграли «Зенит» Санкт-Петербург и «Зенит» Ленинград (3:1).

«Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак », #####», – скандировали фанаты «Зенита ».

Александр Соболев и другие игроки «Зенита» пришли на фанатскую трибуну во время игры.

«Никогда не лги, не предавай. И не будь ###### и иудой, как Быстров! Это клуб один, тут не терпят мудаков!» Фанаты «Зенита» посвятили экс-хавбеку кричалку на матче легенд