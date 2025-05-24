Андрей Мостовой о 2-м месте «Зенита»: «В раздевалке жопа была, все расстроены. Впервые серебро, всегда золото было. По очкам не скажу, что по делу проиграли, по игре – да»

Андрей Мостовой рассказал о реакции игроков «Зенита» на поражение в чемпионате.

Петербуржцы впервые с 2018 года не стали чемпионами России. Команда Сергея Семака заняла второе место, набрав на один балл меньше «Краснодара».

«Эмоции сильно отрицательные. Впервые серебро, всегда золото было. После первого тайма узнали, что в матче «Краснодара» счет 0:0. Шел потом подавать мяч, сказали, что 1:0. После перерыва была тихая поддержка, как в театре, стало все ясно. Была надежда, что «Краснодар» пропустит. В раздевалке была жопа, все расстроены.

По очкам не скажу, что по делу проиграли. Много набрали очков. По игре – да. Уверенными были только эта игра, с «Рубином» и «Краснодаром ». Семак после игры сказал, что, это футбол, и пожелал хорошо отдохнуть», – сказал вингер «Зенита » Мостовой .