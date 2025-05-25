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«Никогда не лги, не предавай. И не будь ###### и иудой, как Быстров! Это клуб один, тут не терпят мудаков!» Фанаты «Зенита» посвятили экс-хавбеку кричалку на матче легенд

Болельщики «Зенита» посвятили оскорбительную кричалку Владимиру Быстрову.

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит матч легенд, посвященный столетию клуба. 

Команда «Зенит» Санкт-Петербург играет против команды «Зенит» Ленинград (2:0). Владимир быстров играет за «Зенит» Ленинград. 

«Никогда не лги, не предавай,

И не будь ###### и иудой, как Быстров!

Помни, что играешь за «Зенит»,

Это клуб один, тут не терпят мудаков!» – скандировали фанаты на трибунах «Газпром Арены» в ходе матча.

Быстров выступал за петербургский клуб с 2002 по 2005, а затем с 2009 по 2014 год.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ultras Action
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