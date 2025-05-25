«Никогда не лги, не предавай. И не будь ###### и иудой, как Быстров! Это клуб один, тут не терпят мудаков!» Фанаты «Зенита» посвятили экс-хавбеку кричалку на матче легенд

Болельщики «Зенита» посвятили оскорбительную кричалку Владимиру Быстрову.

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит матч легенд, посвященный столетию клуба.

Команда «Зенит » Санкт-Петербург играет против команды «Зенит» Ленинград (2:0). Владимир быстров играет за «Зенит» Ленинград.

«Никогда не лги, не предавай,

И не будь ###### и иудой, как Быстров !

Помни, что играешь за «Зенит»,

Это клуб один, тут не терпят мудаков!» – скандировали фанаты на трибунах «Газпром Арены » в ходе матча.

Быстров выступал за петербургский клуб с 2002 по 2005, а затем с 2009 по 2014 год.