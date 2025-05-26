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«Локомотив» – чемпион Москвы, дерби лучше всех провели. Нельзя сказать, что провалились». Сенников о 6-м месте в РПЛ

Дмитрий Сенников назвал «Локомотив» лучшим клубом Москвы.

Железнодорожники заняли 6-е место в Мир РПЛ-2024/25. «Динамо» стало 5-м, «Спартак» – 4-м, ЦСКА – 3-м.

«Локомотив» прошел этот сезон, как и прошлый. Были четвертыми год назад – чуть выше, чем сейчас. Но по очкам столько же. Сейчас нет разницы: четвертое или шестое место.

– Можно ли назвать «Локо» самой слабой московской командой?

– Да, другие столичные клубы набрали больше очков, но «Локомотив» – чемпион Москвы! Дерби лучше всех провели. Поэтому нельзя сказать, что провалились. Провальный был бы чемпионат, если бы шли ниже «Ростова» и «Рубина». А так, это хороший результат. 

Чтобы быть выше в РПЛ, где-то не хватило глубины состава. Не стали зимой покупать кого-то. Решили, что справятся своими силами. Но в весенней части было очень много ничейных матчей. Из 12 встреч сыграли шесть вничью. Это очень много. С другой стороны, всего два проигрыша. 

Команде не хватает топовых игроков. Видимо, решили зимой, раз за первое место клуб не борется, то и громких трансферов не стоит делать. Нет смысла деньги тратить, – сказал бывший защитник «Локомотива» Сенников.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
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logoДинамо Москва
logoДмитрий Сенников
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