«Краснодар» получит свыше 1,25 млрд рублей призовых по итогам РПЛ-2024/25, «Зенит» – 1,1 млрд, ЦСКА – 1 млрд, «Спартак» – 930 млн

«Краснодар» получит наибольшие призовые по итогам РПЛ-2024/25.

Команда Мурада Мусаева выиграла чемпионат России.

Согласно подсчетам Metaratings, за чемпионство и первое место в рейтинге бонусов за аудиторию «быки» получат 1,249 млрд рублей. «Зениту » лига выплатит 1,091 млрд, ЦСКА – 1,004 млрд, «Спартаку » – 930 млн, «Динамо » – 849 млн, «Локомотиву » – 763 млн, «Рубину» – 680 млн. Меньше всех получат «Ахмат» (326 млн), «Оренбург» (334 млн) и «Факел» (344 млн).

Также между клубами распределят 277,5 млн рублей за выполнение требований в области маркетинга.