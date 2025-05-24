«Краснодар» получит свыше 1,25 млрд рублей призовых по итогам РПЛ-2024/25, «Зенит» – 1,1 млрд, ЦСКА – 1 млрд, «Спартак» – 930 млн
«Краснодар» получит наибольшие призовые по итогам РПЛ-2024/25.
Команда Мурада Мусаева выиграла чемпионат России.
Согласно подсчетам Metaratings, за чемпионство и первое место в рейтинге бонусов за аудиторию «быки» получат 1,249 млрд рублей. «Зениту» лига выплатит 1,091 млрд, ЦСКА – 1,004 млрд, «Спартаку» – 930 млн, «Динамо» – 849 млн, «Локомотиву» – 763 млн, «Рубину» – 680 млн. Меньше всех получат «Ахмат» (326 млн), «Оренбург» (334 млн) и «Факел» (344 млн).
Также между клубами распределят 277,5 млн рублей за выполнение требований в области маркетинга.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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