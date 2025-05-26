В Саудовской Аравии разрешат употребление алкоголя перед ЧМ-2034. Будет 600 туристических зон, напитки крепостью более 20% останутся под запретом

Власти Саудовской Аравии разрешат употребление алкоголя на ЧМ-2034.

Ранее посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид ибн Бандар Аль Сауд заявил , что во время турнира не будет алкоголя: «Не хотим менять нашу культуру ради кого-то. Вы что, не можете жить без выпивки?»

Запрет на распитие спиртных напитков действует в стране с 1952 года. Утверждается, что он будет снят перед стартом чемпионата мира.

Власти Саудовской Аравии планируют разрешить употребление алкоголя в определенных туристических местах, будет 600 подобных зон во время ЧМ-2034 . Но общий запрет на распитие в общественных местах, домах и магазинах сохранится, сообщает India Today со ссылкой на The Sun.

При этом напитки с содержанием алкоголя более 20% останутся под запретом, утверждает Metro со ссылкой на местные источники.

Это решение позволит продавать вино, пиво и сидр в лицензированных местах, например, в пятизвездочных отелях. В стране полагают, что эта мера поможет конкурировать с ОАЭ и Бахрейном, где алкоголь разрешен в некоторых популярных туристических точках.