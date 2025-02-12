Мостовой о ЧМ-2034 без алкоголя: «Все равно что-то будет, придумают. Тысячи болельщиков из разных стран жить без алкоголя не могут»
Ранее посол Саудовской Аравии в Великобритании заявил, что на чемпионате мира 2034 года не будет алкоголя.
«Обалдеть, дожить бы до 2034 года, а потом думать об алкоголе. На стадионе не продавать – одно дело, другое дело – около стадиона. Ну, конечно, вряд ли кто-то на это пойдет.
Все равно что-то будет. Думаю, что-то придумают. Ясно, что в Саудовской Аравии свои законы, но наверняка что-то будет придумано, хотя бы самими болельщиками.
Есть люди, которые жить без алкоголя не могут, тысячи болельщиков из разных стран. Для них это праздник – выпить пива, вина или чего-то еще. Я никогда не видел, чтобы на футболе или на больших чемпионатах мира и Европы люди были без алкоголя.
Я как болельщик в принципе не люблю ездить на крупные турниры. Понимаете, когда всю жизнь играешь, перелеты, переезды надоедают. Я просто знаю тысячу людей, которые не могут без пива или без всего. Это для них как воздух. Поэтому я не представляю этого», – высказался бывший игрок сборной России.
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