Группа юристов пожаловалась в ФИФА на нарушения прав человека в Саудовской Аравии. Страна примет ЧМ-2034

ФИФА получила жалобу от юристов на нарушения прав человека в Саудовской Аравии.

Как сообщает ESPN, группа международных юристов официально пожаловалась в ФИФА , утверждая, что организация не соблюдает свою политику в области прав человека в отношении Саудовской Аравии, где пройдет чемпионат мира 2034 года.

Заявление с использованием онлайн-портала ФИФА для подачи жалоб подали бывший советник ФИФА по борьбе с коррупцией Марк Пит, швейцарский юрист Штефан Веренберг и британский адвокат Родни Диксон. Как сообщает ESPN, ФИФА ранее отвергла предложение авторов жалобы о консультациях по соблюдению прав человека при выборе страны-хозяйки ЧМ-2034 .

«В Саудовской Аравии по-прежнему совершаются широкомасштабные нарушения прав человека, и ФИФА не предпринимает никаких шагов для решения этих проблем в преддверии чемпионата мира. Вместо этого, похоже, все идет своим чередом, без каких-либо изменений.

Саудовская Аравия была выбрана в качестве следующей принимающей страны, несмотря на ужасающую репутацию в области прав человека, включая нарушения, связанные со свободой выражения мнений, произвольными арестами, задержаниями и жестоким обращением, правами мигрантов и женщин», – говорится в 30-страничном документе.

В своем заявлении юристы также призвали ФИФА убедиться в том, что в Саудовской Аравии «сохраняется возможность для проведения значимых реформ, основанных на выполнении обязательств ФИФА в рамках своей политики».