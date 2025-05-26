Гришин о чемпионстве «Краснодара»: «Победа Галицкого в большей степени. Он построил суперклуб, суперакадемию, целый город футбольный»
Александр Гришин оценил чемпионство «Краснодара» в прошедшем сезоне Мир РПЛ.
«Я уже давно говорил, что «Краснодар» будет чемпионом — отрыв был семь очков. «Краснодар» не теряет очки с командами из низа таблицы. За 12 туров он проиграл только «Зениту» и ЦСКА. В этом сезоне «Краснодар» заслужил победу.
Сергей Николаевич Галицкий долго этого ждал. Он построил суперклуб, суперакадемию, целый город футбольный в Краснодаре. Эта победа в большей степени принадлежит ему, но и ребята молодцы», — сказал бывший футболист ЦСКА.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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