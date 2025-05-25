Ману Фернандеш о Мусаеве: «Он мог бы работать в Европе – у него хорошие, интересные идеи, знаю это лично»
Мануэл Фернандеш считает, что Мурад Мусаев мог бы работать в Европе.
«Краснодар» под руководством Мусаева впервые в своей истории выиграл чемпионат России.
«Думаю, Мусаев мог бы работать в Европе – у него хорошие, интересные идеи, знаю это лично. Единственной проблемой может стать языковой барьер, но это легко решить.
А так, у Мусаева есть отличный опыт работы в России, следующим шагом может стать топ-лига Европы», – сказал бывший полузащитник «Краснодара» и «Локомотива».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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