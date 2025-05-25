Ману Фернандеш о Мусаеве: «Он мог бы работать в Европе – у него хорошие, интересные идеи, знаю это лично»

Мануэл Фернандеш считает, что Мурад Мусаев мог бы работать в Европе.

«Краснодар » под руководством Мусаева впервые в своей истории выиграл чемпионат России.

«Думаю, Мусаев мог бы работать в Европе – у него хорошие, интересные идеи, знаю это лично. Единственной проблемой может стать языковой барьер, но это легко решить.

А так, у Мусаева есть отличный опыт работы в России, следующим шагом может стать топ-лига Европы», – сказал бывший полузащитник «Краснодара» и «Локомотива».