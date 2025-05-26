У «Арсенала» нет игрока с 10 голами в чемпионате впервые за 101 год. Хавертц забил 9 мячей в 23 играх АПЛ
Ни один игрок «Арсенала» не забил 10 голов в прошедшем чемпионате Англии.
Такое в истории «канониров» произошло впервые с сезона-1923/24.
Лучшим снайпером «Арсенала» в прошедшем сезоне АПЛ стал Кай Хавертц, забивший 9 мячей в 23 играх.
По 8 голов на счету хавбека Леандро Троссарда и вингера Габриэла Мартинелли.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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