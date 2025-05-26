У «Арсенала» нет игрока с 10 голами в чемпионате впервые за 101 год. Хавертц забил 9 мячей в 23 играх АПЛ

Ни один игрок «Арсенала» не забил 10 голов в прошедшем чемпионате Англии.

Такое в истории «канониров» произошло впервые с сезона-1923/24.

Лучшим снайпером «Арсенала » в прошедшем сезоне АПЛ стал Кай Хавертц , забивший 9 мячей в 23 играх.

По 8 голов на счету хавбека Леандро Троссарда и вингера Габриэла Мартинелли.