Райя из «Арсенала» и Зельс из «Ноттингема» – лучшие вратари АПЛ по сухим матчам. У обоих по 13 игр на ноль в сезоне
Давид Райя и Матц Зельс стали лучшими вратарями в сезоне АПЛ по сухим матчам.
Райя из «Арсенала» и Зельс из «Ноттингем Форест» провели по 13 матчей на ноль в этом сезоне английской Премьер-лиги.
Испанец провел все 38 матчей, пропустив в среднем 0,89 голов за игру. Зельс также провел 38 игр, 1,21 пропущенных в среднем.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт АПЛ
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