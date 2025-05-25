Райя из «Арсенала» и Зельс из «Ноттингема» – лучшие вратари АПЛ по сухим матчам. У обоих по 13 игр на ноль в сезоне

Давид Райя и Матц Зельс стали лучшими вратарями в сезоне АПЛ по сухим матчам.

Райя из «Арсенала » и Зельс из «Ноттингем Форест » провели по 13 матчей на ноль в этом сезоне английской Премьер-лиги.

Испанец провел все 38 матчей, пропустив в среднем 0,89 голов за игру. Зельс также провел 38 игр, 1,21 пропущенных в среднем.