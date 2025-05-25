Артета о 2:1 с «Саутгемптоном»: «Хотели закончить на позитивной ноте. Посмотрим, что можно сделать летом, будем принимать взвешенные решения»

Микель Артета высказался после победы над «Саутгемптоном».

В 38-м туре АПЛ «Арсенал» одержал победу со счетом 2:1 и занял итоговое 2-е место в таблице, набрав 74 очка.

«Мы хотели закончить на позитивной ноте, в хорошей атмосфере. Нам пришлось попрощаться с несколькими игроками, и я думаю, они заслужили, чтобы это произошло в приятной обстановке.

[Киран Тирни ] вчера сказал: «Я забью в своем последнем матче за «Арсенал», – и он это сделал. Я очень доволен им. Он сыграл важную роль в этом путешествии».

О планах «Арсенала» на лето

«Джош [Кронке] очень четко обозначил наше направление и амбиции. Посмотрим, что можно сделать, мы будем принимать очень взвешенные решения и уважать то, что привело нас сюда. Особых улучшений не требуется. Мы трижды финишировали вторыми и дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Нам нужно исправить лишь небольшие детали», – сказал главный тренер «Арсенала ».