Рафаэль Надаль: «Когда «Арсенал» выбил «Реал» из ЛЧ, Маррей мне написал: «Мы что-то давно не общались. Просто пишу убедиться, что у тебя все в порядке»

Рафаэль Надаль рассказал, как Энди Маррей написал ему после вылета «Реала» из ЛЧ.

Сегодня на «Ролан Гаррос» прошла церемония в честь Надаля – 14-кратного чемпиона турнира.

– Мне не говорили обо всех деталях церемонии, да я и не хотел всего знать. О том, что Новак, Роджер и Энди будут тут, тоже не знал. Хотя мог догадаться, конечно, что их пригласили.

– О чем вы с ними говорили?

– Я спрашивал, как у них дела, как семьи. Мы с Энди довольно долго не общались. Хотя нет, было кое-что.

Когда «Арсенал» выбил «Реал» из Лиги чемпионов, он мне написал… Погодите, я сейчас прямо открою и прочитаю. Вот: «Привет, Рафа! Мы что-то давно не общались. Просто пишу убедиться, что у тебя все в порядке». Эти британцы с их британским чувством юмора.

Позже он рассказал эту же историю на испанском и добавил: «У меня на лице моментально появилась улыбка, хотя в тот момент – сразу после вылета «Реала» – я точно не собирался улыбаться», – приводит слова Надаля корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.