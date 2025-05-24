Мбаппе первым после ухода Месси забил 30+ голов в Ла Лиге. Килиан сделал дубль в игре с «Сосьедадом»

Килиан Мбаппе стал первым игроком за четыре сезона, забившим 30 голов в Ла Лиге.

Нападающий «Реала » отличился на 38-й минуте игры с «Сосьедадом » в 38-м туре. Он не сумел реализовать пенальти, но сам же добил мяч в сетку после сэйва Унаи Марреро . На 83-й Килиан оформил дубль.

Француз забил 30-й и 31-й голы в чемпионате. Последним, кому удавалось дойти до этой отметки, был Лионель Месси в сезоне-2020/21.

В списке бомбардиров Мбаппе опережает Роберта Левандовского («Барселона ») на 6 мячей.