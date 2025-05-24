Мбаппе первым после ухода Месси забил 30+ голов в Ла Лиге. Килиан сделал дубль в игре с «Сосьедадом»
Килиан Мбаппе стал первым игроком за четыре сезона, забившим 30 голов в Ла Лиге.
Нападающий «Реала» отличился на 38-й минуте игры с «Сосьедадом» в 38-м туре. Он не сумел реализовать пенальти, но сам же добил мяч в сетку после сэйва Унаи Марреро. На 83-й Килиан оформил дубль.
Француз забил 30-й и 31-й голы в чемпионате. Последним, кому удавалось дойти до этой отметки, был Лионель Месси в сезоне-2020/21.
В списке бомбардиров Мбаппе опережает Роберта Левандовского («Барселона») на 6 мячей.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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