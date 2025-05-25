Левандовски забил 26-й и 27-й голы в Ла Лиге. До лидирующего Мбаппе – 4 мяча
Роберт Левандовски сделал дубль в матче с «Атлетиком».
Форвард «Барселоны» отличился на 14-й и 17-й минутах матча заключительного 38-го тура Ла Лиги (2:0, первый тайм).
Левандовски забил впервые за 7 матчей. До этого он забивал в последний раз «Боруссии» в первом матче 1/4 финала ЛЧ (4:0).
На счету поляка 27 мячей в нынешнем сезоне чемпионата Испании. В гонке бомбардиров его опережает лишь Килиан Мбаппе из «Реала» (31 гол).
Левандовски забил 100-й и 101-й голы за «Барсу» – дубль «Атлетику»
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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