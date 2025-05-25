Левандовски забил 26-й и 27-й голы в Ла Лиге. До лидирующего Мбаппе – 4 мяча

Роберт Левандовски сделал дубль в матче с «Атлетиком».

Форвард «Барселоны» отличился на 14-й и 17-й минутах матча заключительного 38-го тура Ла Лиги (2:0, первый тайм).

Левандовски забил впервые за 7 матчей. До этого он забивал в последний раз «Боруссии» в первом матче 1/4 финала ЛЧ (4:0).

На счету поляка 27 мячей в нынешнем сезоне чемпионата Испании. В гонке бомбардиров его опережает лишь Килиан Мбаппе из «Реала » (31 гол).

Левандовски забил 100-й и 101-й голы за «Барсу» – дубль «Атлетику»