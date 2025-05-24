Мбаппе забил 43 гола в дебютном сезоне за «Реал». Прежний клубный рекорд – 37

Мбаппе уже на 6 мячей превзошел прежний рекорд «Реала» по голам в 1-й сезон.

Килиан сделал дубль в игре против «Сосьедада» (2:0) в заключительном туре чемпионата Испании.

В дебютном сезоне в составе мадридцев француз отметился 43 голами. 31 из них забит в Ла Лиге , 7 – в Лиге чемпионов, 2 – в Кубке Испании, по одному – в Суперкубке Европы, Суперкубке Испании и Межконтинентальном кубке.

Прежний рекорд, 37 голов, принадлежал Ивану Саморано и был установлен в сезоне-1992/93.