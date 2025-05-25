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«Спортинг» выиграл Кубок Португалии в 18-й раз, победив «Бенфику», и сделал золотой дубль

«Спортинг» сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Португалии.

В финале Кубка Португалии «львы» уступали «Бенфике» после гола Оркуна Кекчю на 47-й минуте. На 11-й добавленной ко второму тайму минуте Виктор Дьокереш сравнял счет с пенальти и перевел игру в дополнительное время. На 99-й отличился Конрад Хардер, на 121-й – Франсишку Тринкау. Финальный счет – 3:1.

Лиссабонский клуб в 18-й раз выиграл Кубок страны. У «Порту» 20 побед, у «Бенфики» – 26.

«Спортинг» ранее второй раз подряд стал чемпионом страны, опередив «орлов» на 2 очка в таблице.

Кубок. Финал
25 мая 16:15, Эштадиу Насьонал
Бенфика
Завершен
1 - 3
Спортинг
Матч окончен
Лаже
120’
+6’
120’
+1’
  Тринкау
115’
Араухо   Морейра
Самуэл Соареш
114’
2 доптайм
Перерыв
Даль   Ди Мария
103’
101’
Кенда
99’
  Хардер
1 доптайм
Перерыв
90’
+11’
  Дьокереш
90’
+2’
Юлманд
Брума   Баррейро
90’
+1’
86’
Араухо
83’
Куарежма   Фреснеда
83’
Сен-Жюст   Матеус Рейс
78’
Хардер
Павлидис   Белотти
77’
Томаш Араужу   Эурснес
77’
75’
Педру Гонсалвеш   Хардер
75’
Катаму   Кенда
Актюркоглу   Скьеллеруп
70’
Кекчю   Саншеш
69’
Кекчю
65’
58’
Дебаст   Морита
Альваро Фернандес
53’
  Кекчю
47’
2тайм
Перерыв
Даль
19’
Бенфика
Самуэл Соареш, Альваро Фернандес, Антониу Силва, Отаменди, Актюркоглу, Брума, Даль, Флорентину, Кекчю, Томаш Араужу, Павлидис, Трубин, Байрами, Эурснес, Саншеш, Баррейро, Ди Мария, Артур, Белотти, Скьеллеруп
Запасные: Баррейро, Ди Мария, Байрами, Артур, Скьеллеруп, Белотти, Трубин, Эурснес, Саншеш
1тайм
Спортинг:
Руй Силва, Инасиу, Сен-Жюст, Куарежма, Педру Гонсалвеш, Тринкау, Дебаст, Араухо, Юлманд, Катаму, Дьокереш, Исраэль, Матеус Рейс, Фреснеда, Морейра, Морита, Кенда, Фелисиссиму, Хардер, Биэл
Запасные: Баррейро, Ди Мария, Байрами, Артур, Скьеллеруп, Белотти, Трубин, Эурснес, Саншеш
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Статистика Кубка Португалии

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57614 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoСпортинг
logoФрансишку Тринкау
logoКубок Португалии
logoБенфика
logoКонрад Хардер
logoвысшая лига Португалия
logoОркун Кекчю
logoВиктор Дьокереш
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