«Спортинг» выиграл Кубок Португалии в 18-й раз, победив «Бенфику», и сделал золотой дубль

«Спортинг» сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Португалии.

В финале Кубка Португалии «львы» уступали «Бенфике» после гола Оркуна Кекчю на 47-й минуте. На 11-й добавленной ко второму тайму минуте Виктор Дьокереш сравнял счет с пенальти и перевел игру в дополнительное время. На 99-й отличился Конрад Хардер , на 121-й – Франсишку Тринкау . Финальный счет – 3:1.

Лиссабонский клуб в 18-й раз выиграл Кубок страны. У «Порту» 20 побед, у «Бенфики» – 26.

«Спортинг » ранее второй раз подряд стал чемпионом страны, опередив «орлов» на 2 очка в таблице.

Кубок. Финал 25 мая 16:15, Эштадиу Насьонал Бенфика Завершен 1 - 3 Спортинг Матч окончен Лаже 120’ +6’ 120’ +1’ Тринкау

115’ Араухо Морейра Самуэл Соареш 114’ 2 доп тайм Перерыв Даль Ди Мария 103’ 101’ Кенда 99’ Хардер

1 доп тайм Перерыв 90’ +11’ Дьокереш

90’ +2’ Юлманд Брума Баррейро 90’ +1’ 86’ Араухо 83’ Куарежма Фреснеда 83’ Сен-Жюст Матеус Рейс 78’ Хардер Павлидис Белотти 77’ Томаш Араужу Эурснес 77’ 75’ Педру Гонсалвеш Хардер 75’ Катаму Кенда Актюркоглу Скьеллеруп 70’ Кекчю Саншеш 69’ Кекчю 65’ 58’ Дебаст Морита Альваро Фернандес 53’ Кекчю

47’ 2 тайм Перерыв Даль 19’ Бенфика Самуэл Соареш, Альваро Фернандес, Антониу Силва, Отаменди, Актюркоглу, Брума, Даль, Флорентину, Кекчю, Томаш Араужу, Павлидис, Трубин, Байрами, Эурснес, Саншеш, Баррейро, Ди Мария, Артур, Белотти, Скьеллеруп Запасные: Баррейро, Ди Мария, Байрами, Артур, Скьеллеруп, Белотти, Трубин, Эурснес, Саншеш 1 тайм Спортинг: Руй Силва, Инасиу, Сен-Жюст, Куарежма, Педру Гонсалвеш, Тринкау, Дебаст, Араухо, Юлманд, Катаму, Дьокереш, Исраэль, Матеус Рейс, Фреснеда, Морейра, Морита, Кенда, Фелисиссиму, Хардер, Биэл Запасные: Баррейро, Ди Мария, Байрами, Артур, Скьеллеруп, Белотти, Трубин, Эурснес, Саншеш

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