Матч окончен
«Спортинг» выиграл Кубок Португалии в 18-й раз, победив «Бенфику», и сделал золотой дубль
«Спортинг» сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Португалии.
В финале Кубка Португалии «львы» уступали «Бенфике» после гола Оркуна Кекчю на 47-й минуте. На 11-й добавленной ко второму тайму минуте Виктор Дьокереш сравнял счет с пенальти и перевел игру в дополнительное время. На 99-й отличился Конрад Хардер, на 121-й – Франсишку Тринкау. Финальный счет – 3:1.
Лиссабонский клуб в 18-й раз выиграл Кубок страны. У «Порту» 20 побед, у «Бенфики» – 26.
«Спортинг» ранее второй раз подряд стал чемпионом страны, опередив «орлов» на 2 очка в таблице.
Кубок. Финал
25 мая 16:15, Эштадиу Насьонал
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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