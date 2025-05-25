Дьокереш забил 63-й гол в сезоне за «Спортинг» и Швецию – с пенальти на 100-й минуте финала Кубка Португалии

Виктор Дьокереш забил 63-й гол в сезоне.

«Спортинг » играет с «Бенфикой» в финале Кубка Португалии (2:1, второй экстра-тайм).

Дьокереш сравнял счет с пенальти на 10-й добавленной к основному времени минуте и перевел игру в экстра-таймы.

Это 63-й гол форварда в этом сезоне – 54 мяча он забил за «Спортинг», еще 9 за сборную Швеции .

Ранее форвард «Реала» Килиан Мбаппе обошел Дьокереша на 3,5 балла в борьбе за «Золотую бутсу». Виктор до вчерашнего дня шел первым.