Дьокереш забил 63-й гол в сезоне за «Спортинг» и Швецию – с пенальти на 100-й минуте финала Кубка Португалии
Виктор Дьокереш забил 63-й гол в сезоне.
«Спортинг» играет с «Бенфикой» в финале Кубка Португалии (2:1, второй экстра-тайм).
Дьокереш сравнял счет с пенальти на 10-й добавленной к основному времени минуте и перевел игру в экстра-таймы.
Это 63-й гол форварда в этом сезоне – 54 мяча он забил за «Спортинг», еще 9 за сборную Швеции.
Ранее форвард «Реала» Килиан Мбаппе обошел Дьокереша на 3,5 балла в борьбе за «Золотую бутсу». Виктор до вчерашнего дня шел первым.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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