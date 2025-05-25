Матч окончен
«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью – 1:1. Салах и Сарр забили, Гравенберха удалили на 68-й
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в 38-м туре АПЛ.
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Исмаила Сарр открыл счет на 9-й минуте. Райан Гравенберх получил красную карточку на 68-й. Мохамед Салах сравнял счет на 84-й.
Премьер-лига. 38 тур
25 мая 15:00, Энфилд
Завершен
1 - 1
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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