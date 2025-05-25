  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью – 1:1. Салах и Сарр забили, Гравенберха удалили на 68-й
16

«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью – 1:1. Салах и Сарр забили, Гравенберха удалили на 68-й

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в 38-м туре АПЛ.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Исмаила Сарр открыл счет на 9-й минуте. Райан Гравенберх получил красную карточку на 68-й. Мохамед Салах сравнял счет на 84-й.

Премьер-лига. 38 тур
25 мая 15:00, Энфилд
Ливерпуль
Завершен
1 - 1
Кристал Пэлас
Матч окончен
ван Дейк
90’
+5’
90’
+3’
Эсс   Матеус Франса
Робертсон   Эллиот
85’
  Салах
84’
79’
Хьюз   Эсс
Диас   Эндо
69’
Гравенберх
68’
62’
Эзе   Девенни
62’
Матета   Нкетиа
Конате   Диогу Жота
62’
Собослаи   Нуньес
61’
Гравенберх
61’
Брэдли   Александер-Арнолд
46’
2тайм
Перерыв
9’
  Сарр
Ливерпуль
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Брэдли, Джонс, Гравенберх, Гакпо, Собослаи, Салах, Диас, Келлехер, Гомес, Цимикас, Александер-Арнолд, Куанса, Эндо, Эллиот, Нуньес, Диогу Жота
Запасные: Куанса, Келлехер, Александер-Арнолд, Диогу Жота, Гомес, Цимикас, Эндо, Эллиот, Нуньес
1тайм
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Лерма, Лакруа, Ричардс, Эзе, Сарр, Митчелл, Камада, Хьюз, Муньос, Матета, Тернер, Уорд, Кпорха, Эсс, Девенни, Нкетиа, Матеус Франса
Запасные: Куанса, Келлехер, Александер-Арнолд, Диогу Жота, Гомес, Цимикас, Эндо, Эллиот, Нуньес
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?41809 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЛиверпуль
logoКристал Пэлас
logoпремьер-лига Англия
онлайны
logoИсмаила Сарр
logoРайан Гравенберх
logoМохамед Салах
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ман Сити» обыграл «Фулхэм», «Челси» был сильнее «Фореста», «МЮ» одолел «Виллу», «Ливерпуль» сыграл вничью с «Пэлас», «Арсенал» победил «Саутгемптон»
3861 минуту назад
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» – 2:0. Эриксен забил с пенальти, Мартинеса удалили в конце первого тайма
631 минуту назад
Медведев о том, кто написал поздравление «Краснодара» на сайте «Зенита»: «У нас творческая группа»
315 минут назад
«Ман Сити» обыграл «Фулхэм» (2:0) и вышел в ЛЧ. Забили Холанд и Гюндоган
73 минуты назад
«Карпин не ведет переговоры с «Зенитом», у нас есть тренер! Митрофанов не возвращается. Никаких кадровых изменений не будет!» Пресс-служба петербуржцев о слухах вокруг клуба
1527 минут назад
Конте покинет «Наполи». Клуб хочет назначить Аллегри в ближайшее время (Джанлука Ди Марцио)
8948 минут назад
«Челси» обыграл «Ноттингем» (1:0), стал 4-м и вышел в общий этап Лиги чемпионов-2025/26
1011 минуту назад
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Атлетиком», «Вильярреал» забил 4 гола «Севилье», «Атлетико» разгромил «Жирону»
8151 минуту назад
Агент Джикии не исключил возвращение в «Спартак»: «Георгий с удовольствием рассмотрит такой вариант, он благодарен клубу. Малышев этот вопрос не поднимал»
1853 минуты назад
Мартинес за штрафной врезался в Хейлунда. Судья удалил вратаря «Астон Виллы» в игре с «МЮ»
8сегодня, 15:59Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Гол Роджерса «МЮ» отменили за фол на Байындыре. Судья посчитал, что голкипер зафиксировал мяч в руках до того, как форвард «Виллы» выбил его
68 минут назадФото
Холанд забил впервые после травмы – с пенальти «Фулхэму». У форварда «Ман Сити» 31 гол за 44 игры в сезоне
13 минут назад
Гравенберх сбил Камаду у центрального круга. Судья удалил хавбека «Ливерпуля» в матче с «Кристал Пэлас» за лишение явной возможности забить гол
323 минуты назадФото
Вячеслав Федорищев: «Самарская область – футбольный регион. «Акрон» занял 9-е место и успешно дебютировал в РПЛ. «Крылья» провели очень непростой сезон и способны на большее»
231 минуту назад
Маттеус о Виртце и «Ливерпуле»: «Серьезный вызов – другой менталитет, язык. Флориан на 100 процентов уверен в себе, он будет успешен в АПЛ»
134 минуты назад
Манчини о 100-летии «Зенита»: «Желаю счастливого дня рождения такому славному клубу»
640 минут назад
«Рома» связывалась с «Комо» насчет Фабрегаса. Римлянам отказали
245 минут назад
«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» на выезде (2:1) и стал вторым в АПЛ. Эдегор и Тирни забили
36 минут назад
Фанаты «МЮ» показали баннеры против владельцев с надписями «жадность» и «эксплуатация» и скандировали «Глейзеры, вон» на матче с «Астон Виллой»
3сегодня, 15:57
Витцель объявил об уходе из «Атлетико» после сезона. Он может вернуться в «Стандард»
4сегодня, 15:53