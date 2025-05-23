Салах про «Золотой мяч»: «У меня никогда не было такого сезона, это мой лучший шанс»

Мохамед Салах хотел бы получить «Золотой мяч».

«Я бы сказал, что у меня никогда не было такого сезона, в котором я бы еще и выиграл большой трофей, так что я бы сказал, что это мой лучший шанс получить приз, пока я еще в этом клубе. Потому что это был сумасшедший год, сумасшедший год, в котором мы завоевали трофей.

И это дало мне хорошие шансы», – отметил вингер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.