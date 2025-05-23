  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Салах про «Золотой мяч»: «У меня никогда не было такого сезона, это мой лучший шанс»
91

Салах про «Золотой мяч»: «У меня никогда не было такого сезона, это мой лучший шанс»

Мохамед Салах хотел бы получить «Золотой мяч».

«Я бы сказал, что у меня никогда не было такого сезона, в котором я бы еще и выиграл большой трофей, так что я бы сказал, что это мой лучший шанс получить приз, пока я еще в этом клубе. Потому что это был сумасшедший год, сумасшедший год, в котором мы завоевали трофей.

И это дало мне хорошие шансы», – отметил вингер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

«Ноттингем» против «Челси» в последнем туре АПЛ. Кто победит?2878 голосов
Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoЗолотой мяч
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот о Салахе и «Золотом мяче»: «Если и есть шанс, то в этом сезоне. Он выделяется по цифрам, и «Ливерпуль» выиграл АПЛ»
22сегодня, 09:13
Салах – игрок сезона в АПЛ по версии ESPN. Слот – лучший тренер, Гравенберх – игрок с наибольшим прогрессом, Хейсен – лучший новичок
8вчера, 20:14
Салах, Исак, Палмер, Трент, Магальяэс, ван Дейк – в сборной сезона АПЛ по версии Goal
13вчера, 10:17
Главные новости
Антони забил 5 голов за полгода в Ла Лиге. В «МЮ» больше 4 за сезон АПЛ не было
915 минут назад
Хвича равнялся на Роналду из-за его профессионализма: «Все знают, что он один из лучших в истории футбола, но для меня примером было то, как он живет»
726 минут назад
🏆 Чемпионская развязка в Серии А. «Наполи» обыгрывает «Кальяри», «Интер» побеждает «Комо»
28034 минуты назадLive
«Наполи» – «Кальяри» – 2:0, Мактоминей и Лукаку забили. Неаполитанцы станут чемпионами в случае победы
1438 минут назадLive
«Комо» – «Интер» – 0:2, Корреа забил, онлайн-трансляция
3239 минут назадLive
Фабрегас отказал «Байеру» и останется в «Комо». Леверкузенцы получили принципиальное согласие тен Хага, но рассматривают еще одного кандидата
1545 минут назад
Рейна удален в последнем матче в карьере. 42-летний вратарь «Комо» сбил Тареми вне штрафной
2152 минуты назадФото
Мактоминей забил 12-й гол в Серии А и догнал Лаутаро и Довбика. В «МЮ» больше 7 мячей за сезон АПЛ у Скотта не было
45сегодня, 19:36
«МЮ» надеется выручить 90 млн фунтов от продажи Рэшфорда, Санчо и Антони
28сегодня, 19:18
Роднина про Fan ID на Суперкубке: «Раньше людям не нравилось переходить дорогу по зебре, потом – когда на дорогах появились камеры. Когда вводятся законы, часто кому-то что-то не нравится»
41сегодня, 19:03
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о том, что Юран не тренирует 13 месяцев: «Многим же не нравится, когда я говорю, что нефутбольные люди работают в нашем футболе, а футбольные сидят без работы»
427 минут назад
Постекоглу – фанатам «Тоттенхэма»: «Во всех лучших сериалах третий сезон лучше второго»
1135 минут назад
Форвард «Рубина» Шабанхаджай: «Очень нравится жизнь в России. Не стал бы сравнивать ее с Европой. И там, и там высокие стандарты жизни»
50 минут назад
Александр Мостовой: «Не сказал бы, что у кого-то из иностранцев получалось перепить русских»
5сегодня, 19:28
Банк России выпустит монеты, посвященные «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и «Локо»
12сегодня, 19:12
Чиди Одиа: «Я – легенда ЦСКА. Посвятил этому клубу большую часть жизни»
8сегодня, 19:02
Чемпионат Испании. «Бетис» принимает «Валенсию», «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в субботу, «Барса» – с «Атлетиком» в воскресенье
16сегодня, 19:00Live
«Спартак» не получал предложений от «Фламенго» по Барко, он интересен другим бразильским клубам. Красно-белые не собираются с ним расставаться
3сегодня, 18:48
Легков о возможной смене тренера в «Спартаке»: «Может, пора ставить Мостового, если он готов»
14сегодня, 18:32
Хвича считает Трента самым сложным соперником за все время в «ПСЖ»: «Он очень хорош»
8сегодня, 18:21