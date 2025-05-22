Часть сотрудников «МЮ» освистала Рэтклиффа и Глейзера при просмотре финала ЛЕ. В клубе обеспокоены финансовыми последствиями поражения

Сотрудники «МЮ» освистали руководство во время просмотра финала Лиги Европы.

В финале турнира «Манчестер Юнайтед » уступил «Тоттенхэму » со счетом 0:1.

По информации The Athletic, персонал «МЮ» организовал коллективный просмотр матча в ресторане Diecast. Во время матча и после финального свистка, когда в трансляции показали совладельцев клуба Джима Рэтклиффа и Аврама Глейзера, часть сотрудников и членов их семей, участвовавших в мероприятии, выражали неодобрение возгласами и свистом. Атмосфера после окончания матча была описана как «очень мрачная».

Отмечается, что сотрудники «МЮ» были обеспокоены финансовыми последствиями поражения из-за непопадания в еврокубки на следующий сезон. В феврале директор клуба Омар Беррада заявлял, что бюджет клуба на следующие 4 сезона планируется с учетом выступления в Лиге Европы .