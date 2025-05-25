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Аморим выступит перед фанатами «МЮ» после матча с «Астон Виллой»: «Будут извинения, на объяснения нет времени. Я буду честен и скажу, что у меня на уме и на сердце»

Рубен Аморим планирует выступить перед фанатами после матча с «Астон Виллой».

«Манчестер Юнайтед» сегодня примет «Астон Виллу» в заключительном 38-м туре АПЛ. Сейчас команда Аморима занимает 16-е место в турнирной таблице. В среду манкунианцы проиграли «Тоттенхэму» (0:1) в финале Лиги Европы, в связи с чем не будут выступать в еврокубках в следующем сезоне.

Тренер сообщил, что публично извинится перед болельщиками «Юнайтед» на «Олд Траффорд» после последней домашней игры сезона.

«Понятно, что будут извинения. На объяснения нет времени. Я буду честен с болельщиками и скажу то, что у меня на уме и на сердце.

[Круг почета] – это традиция, и мы должны с этим считаться. Будет самой большой ошибкой, если мы этого не сделаем. Я знаю, что тренер обращается к публике, я сделаю это, потому что это минимум. Самое меньшее, что я могу сделать, это поговорить с болельщиками и сказать то, что я хочу сказать.

Все может быстро измениться. Но чтобы достичь того уровня, на котором мы должны быть как «Манчестер Юнайтед», потребуется время. Но я не могу сказать, сколько трансферных окон, сколько лет нам нужно, чтобы достичь этой точки. Но мы можем улучшиться. Это понятно», – заявил главный тренер «МЮ».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
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