Семак – «Зениту» на 100-летие: «Хочу пожелать, чтобы в команде было больше воспитанников, а болельщики продолжали гордиться своим любимым клубом»
Сергей Семак поздравил «Зенит» со столетием.
Клуб из Санкт-Петербурга сегодня отмечает столетний юбилей.
– Что пожелаете «Зениту» в дни столетия?
– Хочу всех поздравить с очень серьезным юбилеем.
И, конечно, пожелать, чтобы трибуны всегда были заполнены до отказа, а любимая команда показывала хорошую игру и добивалась хорошего результата. Чтобы в нашей команде было больше своих воспитанников, а болельщики продолжали гордиться своим любимым клубом.
С днем рождения, «Зенит»! – сказал тренер сине-бело-голубых в документальном фильме «Век Зенита».
Семак поздравил болельщиков со столетием «Зенита»: «К этому рубежу мы подошли с хорошим багажом трофеев. Всегда выигрывать, к сожалению, невозможно»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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