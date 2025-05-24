Мурад Мусаев: «Семак позвонил сразу после матча и поздравил с чемпионством. Это говорит о нем как о большом человеке, который умеет принимать поражения»

Мурад Мусаев рассказал о разговоре с Сергеем Семаком после завоевания титула.

«Сергей Богданович позвонил сразу после матча и поздравил с чемпионством. Это говорит о нем как о большом человеке, который умеет принимать поражения.

Мне было очень приятно. Наверное, это самый запоминающийся звонок», – сообщил главный тренер «Краснодара » в эфире «Коммент.Live».

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