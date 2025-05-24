Мурад Мусаев: «Семак позвонил сразу после матча и поздравил с чемпионством. Это говорит о нем как о большом человеке, который умеет принимать поражения»
Мурад Мусаев рассказал о разговоре с Сергеем Семаком после завоевания титула.
«Сергей Богданович позвонил сразу после матча и поздравил с чемпионством. Это говорит о нем как о большом человеке, который умеет принимать поражения.
Мне было очень приятно. Наверное, это самый запоминающийся звонок», – сообщил главный тренер «Краснодара» в эфире «Коммент.Live».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
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