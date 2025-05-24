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Мурад Мусаев: «Семак позвонил сразу после матча и поздравил с чемпионством. Это говорит о нем как о большом человеке, который умеет принимать поражения»

Мурад Мусаев рассказал о разговоре с Сергеем Семаком после завоевания титула.

«Сергей Богданович позвонил сразу после матча и поздравил с чемпионством. Это говорит о нем как о большом человеке, который умеет принимать поражения.

Мне было очень приятно. Наверное, это самый запоминающийся звонок», – сообщил главный тренер «Краснодара» в эфире «Коммент.Live».

Мусаев всем доказал: он топовый российский тренер

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?27102 голоса
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Нет 😢Зенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
logoМурад Мусаев
logoЗенит
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
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