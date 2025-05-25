Клопп присутствует на матче «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»

Юрген Клопп приехал на последний матч «Ливерпуля» в сезоне АПЛ.

57-летний немец присутствует на «Энфилде » на матче 38-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас » (0:1, первый тайм).

Клопп покинул пост главного тренера «Ливерпуля » год назад, сейчас он занимает пост главы футбольного направления в компании Red Bull.

Арне Слот, сменивший Клоппа, в дебютном сезоне во главе «красных» выиграл чемпионат Англии.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Аааарне Слот, ла-ла-ла». Этот чант запустил… Юрген Клопп