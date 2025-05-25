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Клопп присутствует на матче «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»

Юрген Клопп приехал на последний матч «Ливерпуля» в сезоне АПЛ.

57-летний немец присутствует на «Энфилде» на матче 38-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» (0:1, первый тайм).

Клопп покинул пост главного тренера «Ливерпуля» год назад, сейчас он занимает пост главы футбольного направления в компании Red Bull.

Арне Слот, сменивший Клоппа, в дебютном сезоне во главе «красных» выиграл чемпионат Англии.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Аааарне Слот, ла-ла-ла». Этот чант запустил… Юрген Клопп

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт АПЛ в X
logoЮрген Клопп
logoЛиверпуль
logoКристал Пэлас
logoЭнфилд
logoпремьер-лига Англия
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