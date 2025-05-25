Клопп присутствует на матче «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»
Юрген Клопп приехал на последний матч «Ливерпуля» в сезоне АПЛ.
57-летний немец присутствует на «Энфилде» на матче 38-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» (0:1, первый тайм).
Клопп покинул пост главного тренера «Ливерпуля» год назад, сейчас он занимает пост главы футбольного направления в компании Red Bull.
Арне Слот, сменивший Клоппа, в дебютном сезоне во главе «красных» выиграл чемпионат Англии.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт АПЛ в X
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