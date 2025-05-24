Юрген Клопп: «Я не собираюсь в «Рому». Если в ближайшие годы прочтете, что я буду кого-то тренировать, то это чепуха»
Юрген Клопп опроверг информацию о сотрудничестве с «Ромой».
В начале этой недели La Stampa сообщила, что экс-тренер «Ливерпуля» возглавит римскую команду.
«Я не собираюсь в «Рому». Если в ближайшие годы вы прочтете слухи о том, что я буду кого-то тренировать, то это чепуха», – заявил немец, работающий в Red Bull.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Джеймса Пирса
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