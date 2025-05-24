Юрген Клопп: «Я не собираюсь в «Рому». Если в ближайшие годы прочтете, что я буду кого-то тренировать, то это чепуха»

Юрген Клопп опроверг информацию о сотрудничестве с «Ромой».

В начале этой недели La Stampa сообщила , что экс-тренер «Ливерпуля» возглавит римскую команду.

«Я не собираюсь в «Рому». Если в ближайшие годы вы прочтете слухи о том, что я буду кого-то тренировать, то это чепуха», – заявил немец, работающий в Red Bull.