Глушаков о чемпионстве «Краснодара»: «Мне все равно, с одной стороны. Хочу поздравить Галицкого и клуб. Команда насолила «Зениту» в год столетия»
Денис Глушаков отреагировал на победу «Краснодара» в Мир РПЛ.
«С одной стороны, мне все равно, а с другой – я очень уважаю Сергея Николаевича Галицкого и рад, что его клуб выиграл это чемпионство. Его вклад в российский футбол и спорт очень ценен. Он проделал большой путь и заслужил этот титул.
Хочу поздравить его и футбольный клуб «Краснодар». Команда чуть насолила «Зениту» в год столетия», – сказал экс-капитан «Спартак».
«Краснодар» ранее впервые в истории стал чемпионом России. До него «Зенит» брал РПЛ шесть сезонов подряд.
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Опубликовано: Sports
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