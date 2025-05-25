Глушаков о чемпионстве «Краснодара»: «Мне все равно, с одной стороны. Хочу поздравить Галицкого и клуб. Команда насолила «Зениту» в год столетия»

Денис Глушаков отреагировал на победу «Краснодара» в Мир РПЛ.

«С одной стороны, мне все равно, а с другой – я очень уважаю Сергея Николаевича Галицкого и рад, что его клуб выиграл это чемпионство. Его вклад в российский футбол и спорт очень ценен. Он проделал большой путь и заслужил этот титул.

Хочу поздравить его и футбольный клуб «Краснодар». Команда чуть насолила «Зениту» в год столетия», – сказал экс-капитан «Спартак».

«Краснодар» ранее впервые в истории стал чемпионом России. До него «Зенит» брал РПЛ шесть сезонов подряд.