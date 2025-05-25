«Рубин» с отсылкой к посту «Зенита» поздравил «Краснодар» с чемпионством: «Сегодня произошло знаковое событие в нашем футболе! Будем теперь жить по новому!!! Дюпин – чемпион!»

«Рубин» поздравил «Краснодар» с отсылкой на слова «Зенита».

Ранее на сайте петербуржцев появилась публикация с поздравлением «Краснодара» с победой в чемпионате России: «Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем жить теперь по-новому!!! «Зенит » – чемпион!»

«Поздравляем ФК «Краснодар » с чемпионством!

Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем теперь жить по новому!!!

Дюпин – чемпион!» – говорится в посте телеграм-канала «Рубина », где сохранены стиль и ошибки поста «Зенита».

Голкипер «Краснодара» Юрий Дюпин ранее выступал за «Рубин».