«Рубин» с отсылкой к посту «Зенита» поздравил «Краснодар» с чемпионством: «Сегодня произошло знаковое событие в нашем футболе! Будем теперь жить по новому!!! Дюпин – чемпион!»
«Рубин» поздравил «Краснодар» с отсылкой на слова «Зенита».
Ранее на сайте петербуржцев появилась публикация с поздравлением «Краснодара» с победой в чемпионате России: «Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем жить теперь по-новому!!! «Зенит» – чемпион!»
«Поздравляем ФК «Краснодар» с чемпионством!
Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем теперь жить по новому!!!
Дюпин – чемпион!» – говорится в посте телеграм-канала «Рубина», где сохранены стиль и ошибки поста «Зенита».
Голкипер «Краснодара» Юрий Дюпин ранее выступал за «Рубин».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Рубина»
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