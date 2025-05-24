Смолов считает, что его карьера была бы успешной и без чемпионства: «Мне есть чем гордиться с точки зрения минут, очков, голов, кубков. Но этот титул – вишенка на торте»

Федор Смолов считает свою карьеру успешной.

Сегодня «Краснодар» разгромил «Динамо» в 30-м туре Мир РПЛ со счетом 3:0 и стал чемпионом России. «Быки» набрали 67 очков.

– Столько нервов было, притом я понимал, что я не буду участвовать в матче. Нервозное было состояние весь день, и в течение матча особенно. Чувствовалось волнение у всех ребят, но слава богу, что нам удалось победить. Я искренне считаю, что это чемпионство больше всего заслуживает Сергей Николаевич Галицкий. За то, что он сделал, насколько он любит футбол, как он относится ко всем болельщикам, игрокам и сотрудникам клуба.

На скамейке гораздо сильнее все это переживать. На поле ты как‑то участвуешь и можешь что‑то поменять, а на скамейке только переживаешь, чтобы все у всех получилось.

– Если бы сегодня это чемпионство не сложилось, можно ли было считать твою карьеру успешной по‑настоящему?

– Я думаю, да, потому что мне есть много чем гордиться. И с точки зрения минут, очков, голов, кубков и количества партнеров, с кем я играл. Но это такая вишенка на торте, – сказал нападающий «Краснодара».

Смолов впервые стал чемпионом России – с «Краснодаром». С «Локо» он дважды брал Кубок и один раз Суперкубок