Сергей Семак ответил на вопрос о своем будущем в «Зените».

«Зенит» занял 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ по итогам сезона, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые отстали от «Краснодара » на 1 балл.

«Есть ли у меня желание продолжить работу в «Зените»? У меня действующий контракт. По поводу результатов команды – решать руководству. Я думаю, что этот сезон мы провели лучше, чем предыдущий, и набрали больше очков. Но набрать 66 очков, одержать 20 побед и при этом не стать чемпионом – такое встречается достаточно редко. Здесь нужно отдать должное «Краснодару», который прошел путь с минимумом потерь.

Ребята старались, делали все, что могли, но у нас не получилось победить. Рано или поздно любая команда проигрывает, любой цикл заканчивается. А что касается меня лично, то я уже сказал, что контракт действующий, а по поводу результата лучше задать вопрос руководству», – сказал главный тренер «Зенита».

Семак о «Зените»: «66 очков – это достаточно хороший сезон, 20 побед – это много. Не хватило именно в этом году для чемпионства, у всех бывают определенные сложности»

Семак поздравил болельщиков со столетием «Зенита»: «К этому рубежу мы подошли с хорошим багажом трофеев. Всегда выигрывать, к сожалению, невозможно»