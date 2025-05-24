Гусев не жалеет о словах, что «Динамо» не даст «Краснодару» выиграть чемпионство: «И сейчас бы это сказал. А что я должен сказать? Что едем сдаваться? «Краснодар» чемпион?»

Ролан Гусев высказался о поражении от «Краснодара» в последнем матче сезона.

Бело-голубые уступила «Краснодару» со счетом 0:3 на выезде в 30-м туре Мир РПЛ. «Быки» впервые в своей истории выиграли чемпионство.

– В этом сезоне было много травм. Они сказались на игре?

– Травмы ведущих игроков всегда сказываются. Сейчас не буду рассуждать об этом, чтобы не выглядело, как защита. Но отсутствие Тюкавина, Лаксальта все время сказывается.

– Сравнивали ощущения от прошлого года, когда играли в Краснодаре в последнем туре?

– Тогда мы тоже боролись за чемпионство, а сегодня только «Краснодар». Разница в важности трофея. Есть только чемпионство. Мы сегодня боролись за медали, от нас зависела только победа. Ребятам за короткий период, который мы вместе работали, говорю спасибо. Я их просил быть честными по отношении к футболу. К сожалению, не получилось.

– Прокомментируйте информацию, что некоторые игроки отказались ехать на этот матч…

– Не приехал Бителло . Он выходил через боль в последних играх. Он уже перед отъездом сказал, что не сможет помочь.

– Не сожалеете о словах, что не дадите «Краснодару» выиграть чемпионство?

– Не сожалею. И сейчас бы это сказал. А что я должен сказать? Что едем сдаваться? «Краснодар» чемпион? Сами подумайте. Команде говорить нужно только о победе, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Динамо».

«Краснодар» второй год подряд побеждает «Динамо» в 30-м туре. Бело-голубые упустили титул в прошлом сезоне и заявляли о планах ответить в этом