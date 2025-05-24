Гурцкая о Тикнизяне, попросившем не брать его на матч с «Акроном»: «А попросил Наир, чтобы ему не платили зарплату за месяц?»
Защитник «Локомотива» в начале недели так описал свое положение: «Я себя чувствую последним говном и хочу перемен летом. Я очень уважаю «Локомотив», я благодарен за все, что он для меня сделал, я благодарен главному тренеру, но на сегодняшний день я даже не игрок ротации. И надо это принимать с достоинством. После сезона будет диалог с руководством, буду просить, чтобы меня отпустили.К сожалению, за эти 4 года я не смог ничего выиграть, клуб дал мне больше, чем я сам приобрел».
Известный футбольный агент Тимур Гурцкая в эту субботу прокомментировал информацию, согласно которой Наир Тикнизян попросил не брать его на выездную игру с «Акроном», поскольку он не готов сейчас должным образом помогать команде.
«А попросил Наир, чтобы ему не платили зарплату за этот месяц? Сказал бы: я недостоин», – с иронией высказался Гурцкая.
Один из собеседников Тимура в эфире шоу «Это футбол, брат!» отметил, что Тикнизян провел недельный тренировочный цикл с командой.
«Этого достаточно, да, чтобы получать зарплату?» – отреагировал Гурцкая в ответ.
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