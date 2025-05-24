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Гурцкая о Тикнизяне, попросившем не брать его на матч с «Акроном»: «А попросил Наир, чтобы ему не платили зарплату за месяц?»

Тимур Гурцкая с иронией высказался о Наире Тикнизяне.

Защитник «Локомотива» в начале недели так описал свое положение: «Я себя чувствую последним говном и хочу перемен летом. Я очень уважаю «Локомотив», я благодарен за все, что он для меня сделал, я благодарен главному тренеру, но на сегодняшний день я даже не игрок ротации. И надо это принимать с достоинством. После сезона будет диалог с руководством, буду просить, чтобы меня отпустили.К сожалению, за эти 4 года я не смог ничего выиграть, клуб дал мне больше, чем я сам приобрел».

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая в эту субботу прокомментировал информацию, согласно которой Наир Тикнизян попросил не брать его на выездную игру с «Акроном», поскольку он не готов сейчас должным образом помогать команде.

«А попросил Наир, чтобы ему не платили зарплату за этот месяц? Сказал бы: я недостоин», – с иронией высказался Гурцкая.

Один из собеседников Тимура в эфире шоу «Это футбол, брат!» отметил, что Тикнизян провел недельный тренировочный цикл с командой.

«Этого достаточно, да, чтобы получать зарплату?» – отреагировал Гурцкая в ответ.

Обсуждаем развязку чемпионата в прямом эфире «Это футбол, брат!»

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Опубликовано: Sports
Источник: «Это футбол, брат!»
logoНаир Тикнизян
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
Тимур Гурцкая
Это футбол, брат!
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